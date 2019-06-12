追尋六月幸福，原來「四優」就在你身邊

2019-06-12 16:52 文/ 陳翌函



六月是幸福的季節，亦是許多人邁進人生新階段的開始，更是嚮往成為「六月新娘／新郎」的最佳時節；但如果你還停留在女愛高富帥，男求白富美的「三高」階段，可就落伍了！現在，唯有符合「四優」才是能讓人幸福的理想天菜。

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什麼是「四優」？放眼望去，2019年式NISSAN SENTRA絕對稱得上是「四優」的代表指標。

一優：無微不至的體貼，以你的舒適為優先

無論男或女，只要以你的舒適為優先，就是體貼；比如嚮往自由，對方就能給你寬敞自在的伸展空間。

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如同SENTRA以中大型房車的車格優勢，不僅提供膝部自由伸展的空間，包括座椅距離、臀點位置和離地高度，皆能滿足你對人體工學的期待，就連行李箱都有寬闊空間，即便擺進3個28吋行李箱也能輕鬆收納，更無須提及它是1.8L同級車中最大、最高的卓越表現。

每個人都嚮往疲憊時，對方能給你舒適、無壓力的支撐力；這點，SENTRA 19年式算是做足了功夫。因擁有NISSAN獨家專利的《3D超體感紓壓皮椅》，不僅提升舒適度、可分散壓力且吸振外，還能提供更好的彈性與承托力，全面支撐背、腰及骨盆，有效減緩身體疲勞達30%。

「旗艦版」以上車款還有人性思維的《PM2.5負離子雙區恆溫空調》，讓正、副駕駛既能各自掌控最適溫度，還因配備強效型PM2.5負離子清淨濾網，在車內也能大口呼吸清新空氣。

就連後座乘客， 19年式也發揮無微不至的體貼。從貼心的《後座中央取物通道》，下雨天也能輕鬆拿到行李箱的物品，到設置《後座中央空調出風口》，後座乘客亦能享受完美的體感溫度。

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二優：恰如其分的聰明，猶如智能科技般懂你

車款搭載高科技配備已經不稀奇，運用人性直覺式的科技，讓駕駛及乘客都能盡情享受美好的旅程，才是恰如其分的聰明；好比選擇一名智商180，但不懂你的伴侶，還不如選擇AI.人工智慧機器人，提供你最便捷的服務與滿足。

比如：SENTRA 19年式搭載的《Apple CarPlay》，連結iOS系統手機，即可與智慧型助理Siri互動，輕鬆聲控iPhone的地圖導航、音樂、電話、訊息等智能行動秘書服務；或是「旗艦版」以上車款導入新一代8吋超大高解析度觸控螢幕《X-Media+智慧影音多媒體系統》，不僅以直覺性介面支援iOS和Android系統手機連結、全面串聯行車資訊、影音娛樂、安全駕駛，讓多元娛樂豐富你的旅程。

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另有《雙開式I-KEY鑰匙附晶片防盜系統》，讓車主再也不必慌張翻找鑰匙，只需攜帶智慧型I-KEY鑰匙，一靠近車子即自動感應，無論正、副駕駛車門或後車廂，一指按鍵就能優雅開啟。

三優：給你面面俱到的安全感，360度的守護

選擇伴侶，安全感絕對很重要。如同看中SENTRA 19年式360度守護力的人，就十分值得倚賴，為什麼呢？

首先， 19年式全車系標配《6SRS輔助氣囊》，為全車乘客打造全艙式氣囊的守護力；再者，《VDC車輛動態穩定系統》、《TCS循跡防滑控制系統》及《HSA斜坡起步輔助系統》亦是19年式全車系的標配，無論是在面對濕滑路面，能有效輔助車輛回到穩定狀態，避免打滑；或是在斜坡起步時，能主動介入，避免立即下滑，這些皆能突顯車主重視駕駛的穩定性和車內所有人的安全。

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另有超實用的《後方盲區偵測系統》，尤其「旗艦版」及「尊爵版」除了搭配原有BSW盲點警示系統及RCTA 後方車側警示系統，還新增《DOA車門開啟警示系統》，意味車主不僅在乎車內的人，也關心車外行人、騎士的安全；特別值得一提的是，AVM 360度環景影像系統，不放過任何死角，在你的車身四面八方環顧守護，起步與倒車更加安心。

四優：外觀魅力，你永遠是與眾不同的存在

外觀美醜各有定見，但魅力永遠建立在：你，是否與眾不同。就像NISSAN車款外觀向來低調，卻不失性格。尤其，19年式SENTRA「尊爵版」搭配專屬高質感《Premium空力套件》：前、後保桿鍍鉻飾條、鯊魚鰭、側裙及尾翼和17吋雙色切削鋁圈，營造出動感大器的高顏值外型。怎麼看，都顯得與眾不同！

SENTRA，給你六月幸福多重禮！

現正逢幸福六月，不論你仍在追尋幸福或是即將成為六月新娘／新郎，NISSAN SENTRA都想給你滿滿的祝福，為此特別推出「六月幸福多重禮」優惠專案。

只要本（六）月入主SENTRA全車系，即享『前半年免費開』優惠禮遇；同時期，「旗艦版」再祭出限時降價，可享免費升級AVM 360度環景影像系統，或可選3萬元配件金之加碼禮。

趁現在擁有SENTRA，就能讓幸福人生永遠有「四優」陪伴，為你與家人的安全瞻前顧後，加值源源不絕的幸福。

更多詳情請參考NISSAN網站