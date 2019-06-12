暈車貼片不是開車時用的 食藥署警告：愈用會愈想睡

2019-06-12 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



車輛過度搖晃，常會讓人感到不舒服，有些人習慣在長途搭車或是搭船時，服用暈車藥或是使用暈車貼片，但若有暈車症狀的患者，同時也是駕駛時，千萬不要使用暈車貼片，食藥署闢謠專區今提醒，暈車貼片的副作用會讓人出現嗜睡症狀，恐增加意外事故的發生，使用暈車貼片，絕對不能開車或是操作危險器械。

食藥署闢謠專區今表示，當搭乘交通工具時，包含車輛、船、飛機等，出現頭暈、噁心、嘔吐現象，醫學上稱為動暈症（motion sickness）是因為視覺、內耳中前庭與半規管之間的不協調所造成，民眾常會服用暈車藥或是暈車貼片紓緩症狀。

食藥署闢謠專區表示，目前常見的暈車貼片成份多為東莨菪鹼（Scopolamine），會在使用貼片後持續釋出，經由耳後皮膚吸收後進入血液，具有能夠抑制前庭腦幹反應及嘔吐中樞的功效，以達到鎮暈止吐的效果。

但是暈車貼片的副作用為嗜睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上困擾或偶見興奮反應，而興奮反應常見於幼兒及老人，如擔心此副作用建議與醫師或藥師諮詢，改以其他成分的暈車藥替代。

最後也提醒使用暈車貼片應注意：需經過醫師或藥師指示使用，使用前應詳閱說明書，不建議12歲以下兒童使用。使用暈車貼片後勿駕車或操作危險機械，並於旅途結束後立刻除去，使用前後均須徹底洗淨雙手及所貼部位，避免殘餘藥品持續作用。