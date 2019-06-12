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媽媽隱瞞罹癌一年多 讓女大生抱怨：應該得影帝了

2019-06-12 14:54香港01 記者李納德／報導

一名女大生在討論區發文，指去年在外國讀書一年半都未發現媽媽罹癌、正在接受治療。示...
一名女大生在討論區發文，指去年在外國讀書一年半都未發現媽媽罹癌、正在接受治療。示意圖／Ingimage
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日前一名女大生在討論區發文，她指去年在外國讀書時，父母已三番四次以不同理由拒絕前往探望，其間多次跟父母視訊，亦沒有任何異樣，當中有次視訊時，發現媽媽的髮型奇怪，女大生在追問下，媽媽只解釋是髮型師亂剪，她也深信不疑。直至最近她回台灣，才驚覺原來媽媽已患癌一年多，頓時晴天霹靂，非常自責沒有認真看爸媽，「心裡難受極了」，所幸媽媽正積極接受治療，情況也穩定下來，才令她稍鬆一口氣。

該名女大生日前在Dcard討論區以「我的爸媽是影帝」發文，指近日在房間發現一盒拼圖，她問媽媽怎麼突然有興趣玩拼圖時，對方停了一下，坦承在一年多前患上癌症，剛從外國回家的原PO，一度以為自己聽錯，確認屬實後，她即找藉口逃回房間，她表示「全身顫抖，腿腳發軟」。

她坦言過往一年多都在外國讀書，其間多次跟父母視訊也沒有異樣，不過二人曾多次以不同理由拒絕前往探望。去年2月底視訊時，爸媽曾表示4月會前往探望，但3月初爸爸卻表示媽媽請不了假、不能成行，「我媽在一旁還撇着嘴說我爸要是富豪她就可以不工作了」；去年4月，原PO爸爸表示暑假可以跟媽媽去看她，但6月時卻稱媽媽工作太忙走不開。

去年9月，原PO在視訊時發現父母背景不在家，二人解釋出去玩了，當時原PO孩埋怨媽媽好不容易請到假，卻不去探望她，原PO媽媽只說樓主念書不放假，「來了也很無聊」。今年初，樓主視訊時覺得媽媽的髮型很奇怪，媽媽還滿臉不爽表示是髮型師亂剪。

直到近日原PO回家後，才驚覺媽媽患癌，不禁慨嘆父母的演技太好，原來去年2月初媽媽便確診患癌開刀，3月開始化療，6月因化療後身體虛弱，更患上嚴重肺炎，9月在香港接受放射治療，今年1月頭髮掉光才戴假髮。原PO得知真相後相當自責，「我也是太笨才會被騙一年半」，認為自己沒有認真看父母，令她心裡非常難受，「我滿心歡喜的飛了半個地球回家，結果踏進家門不到24小時就知道這個讓人痛苦的事情」。幸好媽媽情況已穩定下來，目前正積極接受治療。

不少網友見狀紛紛祝福樓主媽媽，認為她也是鼓起勇氣才告訴樓主，「你們都很愛對方，好好珍惜彼此」，又鼓勵他們抱住樂觀心情抗癌。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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