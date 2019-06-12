1天最多服用8顆普拿疼 高中女吃110顆猛爆性肝炎

2019-06-12 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



1名年僅17歲的高中女生日前被送進林口長庚急診室，主訴竟是誤食110顆普拿疼，出現猛爆性肝炎的症狀，目前仍在治療中。醫師呼籲，普拿疼的主成分為乙醯胺酚，成人每天最多僅能服用8顆，超過8顆就有致命風險，且服用間隔第1顆與第2顆至少要間隔4小時。

林口長庚醫院兒童急診科主治醫師吳昌騰表示，普拿疼的藥毒性來自乙醯胺酚（Acetaminophen），服用過量可能引發猛爆性肝炎、急性肝衰竭等。有些人在吃止痛藥時，覺得1顆沒效，立刻吃第2顆，就容易引發猛爆性肝炎，像是該名女學生一次吃下110顆完全是拿性命開玩笑。

吳昌騰說，臨床上會見到誤食止痛藥的患者，有些具有目的性，像意圖自殺等，但有些人是為了止痛吃藥，卻在不知不覺中過量，傷害肝臟、甚至死亡。

吳昌騰說，普拿疼每日最高劑量成人為4公克，等於是一天最多吃8顆，小孩則是一天最多為每公斤體重90毫克，成人中毒劑量為7公克，或是每公斤體重150毫克，換算等於一次吃下14顆就會中毒，而每個人耐受性不同，也許超過正常劑量就會出現中毒反應。

他也提醒，普拿疼中毒嚴重性與服食劑量有關，人體血液生化上的變化在最初的24到36小時也可能不明顯，但主要器官的傷害，通常在服食24到48小時後，逐漸顯現出來，提醒一定要注意，也千萬不要誤食。