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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

臉部酒糟爆發 每平方公分500多隻蟎蟲

2019-06-12 12:55聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

滿臉紅通通居然是「蟲蟲危機」，國內酒糟的盛行率大約在1%到5%，好發在30歲到60歲的女性，分析與基因、體質有關。醫師表示，酒糟的患者多達九成能從膿包或是粉刺中，找到上百隻「蠕形蟎蟲」，一般人無法透過肉眼看到，但當蠕形蟎蟲大量聚集成一大坨時，肉眼仍可見，建議先抓蟲、殺蟲再修護，才能減緩酒糟症狀。

開業皮膚科醫師黃輝鵬表示，酒糟分為4種類型，第一型為紅斑血管擴張型、第二型為丘疹膿疱型、第三型鼻瘤型、第四型眼睛型。除了第三型尚未完成研究以外，其他三種類型的酒糟患者，九成能找到「蠕形蟎蟲」，每擠每平方公分的臉部分泌物，裡頭含有的蠕形蟎蟲都是正常人的10倍，可達上百隻，一般人每平方公分僅有7到8隻蠕形蟎蟲。

黃輝鵬說，酒糟患者中，特別是丘疹膿疱型的患者，只要來就診幾乎可以斷定臉部充滿蠕形蟎蟲。不過，多數的患者並不知道酒糟的危險因子，除了辣、飲酒、運動等，蠕形蟎蟲也是一大危險因子，常有患者不知情，加上就醫時症狀也不是太明顯，被誤診為過敏。

曾有名31歲的女性患者，酒糟問題不斷反覆發作，擦了外用類固醇之後，臉上的丘疹膿疱大爆發。黃輝鵬說，酒糟會讓蠕形蟎蟲入侵，很大的原因是患者本身的免疫功能變差，類固醇擦在臉上後，臉部的免疫功能同樣會被破壞，反而會讓蠕形蟎蟲入侵得更加嚴重，像是該名患者，在檢查時，臉上每平方公分就有多達500多隻的蠕形蟎蟲。

治療酒糟患者，應該要先抓蟲、殺蟲再修復，只要檢查後發現患者每平方公分皮膚中，蠕形蟎蟲大於正常值，為7到8隻以上就可以開始殺蟲，會使用除蟎藥，一般的除蟎藥，治療到一段期間會出現停滯期，治療心絲蟲、疥瘡的伊維菌素（Ivermectin）可避免類似情形，但是匯聚有副作用，初期會出現發炎過渡期，另有些患者會對成分過敏。

不過無論如何都應由醫師決定治療方式，有些患者不嚴重，只要治療幾周時間即可獲得改善，未來僅需要定期追縱即可。黃輝鵬說，酒糟患者必須要一輩子對抗酒糟防堵復發，因此治療後的追縱以及保濕，增強免疫力都是必須做的功課。

31歲的女性患者塗抹外用類固醇後，酒糟丘疹大爆發，臉部紅通通。圖／黃輝鵬醫師提供
31歲的女性患者塗抹外用類固醇後，酒糟丘疹大爆發，臉部紅通通。圖／黃輝鵬醫師提供
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31歲的女性患者塗抹外用類固醇後，酒糟丘疹大爆發，經檢查臉部每平方公分發現500...
31歲的女性患者塗抹外用類固醇後，酒糟丘疹大爆發，經檢查臉部每平方公分發現500多隻的蠕形蟎蟲。圖／黃輝鵬醫師提供
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患者醫師類固醇
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