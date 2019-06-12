聯晚之眼／國6延伸花蓮 交通部：改善省道更急迫

2019-06-12 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



關於國道6號延伸到花蓮及環島高速公路網的必要性，交通部高公局表示，開闢一條新的高速公路難度高，不如先就現有的省道做改善。公路總局也說，花蓮到台東路段拓寬陸續改進中，預計113年能做到花蓮和台東的縣界；台9線南迴公路則預計今年底全線通車，屆時不僅行車更安全，也能疏散東部車流。

對於高雄市長韓國瑜拋出的議題，警察大學交通系副教授李克聰說，國6延伸以中橫經驗看來，可行性很低，等於要把中橫變高速公路，對環境的破壞是很高的，且在極端氣候的影響下增添許多變數。

不願具名交通專家則表示，國6延伸到花蓮沒有急迫性，單就台中到花蓮台鐵車票一天沒賣幾張，台中到花蓮的飛機航班也有類似問題，一個月只有1萬左右人次往返。他說，反倒花蓮往台北都會區連結，才是交通整體軸線發展應顧及的，不是沒有軸線發展思維在那邊亂拉線，「那是不是也要說花蓮到沖繩要蓋跨海大橋」。

高公局說，先前即做過調查，國6若要延伸，得經過中央山脈的斷層，另有高達40、50度的地熱，還有湧水問題，施工上有困難，材料運輸也很不方便。再者，因為在山裡面，施工便道對環境破壞很大，連帶影響野生動物跟鳥類棲息地，民國86年、102、106年均曾做初步評估，且整個工程經費高達5000億元以上，是否具經濟效益需進一步評估，行政院亦曾開會檢討決議，高山公路原則上不再新闢，要解決東部交通問題，現以改善省道及鐵路疏運為優先。

「國道還沒有進來前，就是把省道做到最好，這是首要目標。」公路總局說，比起省道，國道的確可以提供更高效率運輸，行車時間會比較短，服務能量也不一樣，不過兩者都有其存在的必要性。像是花東縱谷只有一點點腹地，要用高規格高速公路下去，再加上原有的省道跟鐵路，需要考慮土地是否有那麼大腹地，且平常日也沒有那麼多車，一蓋要投入幾千億的經費之下，就必須做取捨。

公路總局說，台9線南迴公路拓寬改善後續計畫預計今年底完成，全線通車後可紓解東部假日車潮，行車空間就會多一些，若發生小型事故，拓寬到四線道後就有空間可以處理，對車流影響降低。