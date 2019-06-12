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聯晚之眼／台中-花蓮通勤量不大 交部：目前需求不高

2019-06-12 12:25聯合報 記者曹悅華╱即時報導

高雄市長韓國瑜8日在花蓮造勢時說，「台中跟花蓮迫切需要變成一個生活圈」，喊出國6延伸花蓮，政府應優先建設東部交通。從目前的交通方式來看，台中-花蓮通勤量不大，交通部政務次長黃玉霖表示，以目前人口、產業結構跟旅遊結構來看，需求的確不高。

一直以來交通部主張東部運輸要「鐵道為主，公路為輔」。鐵路方面，現在台鐵平日台中經台北到花蓮，不需轉乘的自強號有兩班、普悠瑪號三班，花蓮到台中亦然；自強車程5小時到5個半小時不等，普悠瑪最快只要3小時53分。假日往返加開一班自強號。台鐵局說，不管平日或假日，往返台中-花蓮每班車平均45人，定點到定點的載客率來看，會發現需求不多、運能足夠。若想走南半環，待南迴電氣化通車，到花蓮平均也是4小時左右。

若從台中搭高鐵接台鐵至花蓮，台灣高鐵公司表示沒有相關的旅次數據。不過從花費及車程來計算，台中烏日站到台北站標準車廂700元，搭台鐵普悠瑪到花蓮全票440元，合計1140元，車程加起來至少超過3小時，推斷部分民眾會選擇搭乘不必轉乘的台鐵跨線列車直達。

從空路來看，台中往返花蓮由華信航空經營，每周飛三天，單趟一小時。華信航空表示，載客量平均四點五成到五成，假日有七成到七點五成。華信單程早鳥優惠價最便宜1159，跟高鐵轉台鐵價格差異不大，不過載客量沒有預期的滿。

若有一條高速公路，估計從台中到花蓮車程2個半小時到3小時左右。就現有公路來看，則要5小時至6小時。一種路線為環北台灣，屬較舒適的都市路線，從台中走國1接國3往台北，再接國5往宜蘭，最後接台9線到花蓮，路程約5小時；二是橫越中台灣、通過中央山脈的走法，國3接國6到南投埔里，銜接台14線，往霧社方向走，再轉台14甲線往合歡山到大禹嶺，後接台8線一路往東到太魯閣，若要開到花蓮市必須再接台9線，路程5個多小時到6小時，沿途可以欣賞風景，端看高山峻嶺，不過因為是山路容易暈車，駕駛通常需要休息。

公路總局表示，現階段一日生活圈有困難，不過交通部長林佳龍5月下旬指示要啟動中橫便道可行性評估，完工後約可少掉1小時車程。

海運方面，現階段東部海運交通只能靠麗娜輪。航港局說，當初會有麗娜輪，是為了疏運蘇花中段工程帶來的不便，可是營運虧損，今年還砍班到僅剩假日航行；假日載客率五成。

警察大學交通系副教授李克聰說，台中和花蓮間如果有地勢（中央山脈）阻擋，就不適合做一日生活圈，先天條件不佳，將來風險也會很大。不願具名交通專家表示，除了有便捷的聯外交通，花蓮人更希望孩子可以回來，青壯年可以留下來，不是變成外地人的後花園而已。

高雄市長韓國瑜8日在花蓮造勢時說，要打造台中花蓮一日生活圈。聯合報系資料照
高雄市長韓國瑜8日在花蓮造勢時說，要打造台中花蓮一日生活圈。聯合報系資料照
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台鐵普悠瑪號華信

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