觀塘三階有替代有法源保護 環團：總統應導正錯誤

2019-06-12 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中油在桃園觀塘地區設置第三天然氣接收站，環團抗議破壞藻礁，環保署前副署長詹順貴日前在臉書揭露，指觀塘三接案黑手環評有內幕，三接不是沒有替代方案，而是當時高層不准討論；藻礁不是沒有法規保護，而是不准去救它；環團認為，小英總統應該有擔當的站出來，導正過去的錯誤。

搶救大潭藻交行動聯盟召集人潘忠政表示，小英總統曾寫過「藻礁永存」，應該站出來，把過去的錯誤概括承受下來，保育機關應該利用文資法，把大潭藻礁暫定為自然地景，亡羊補牢，挽救政黨誠信。

詹順貴表示早在民國103、104年間，中油委託顧問公司進行三階的可行性評估，其中包括觀塘、台中港、台北港做比較，比較之後發現，台北港實質上是最好的地點，但之所以沒有選擇台北港，主要的因素是要做環評。

詹順貴表示，要設在台北港要重做環評，但若在觀塘，只要做環差就好。當初研判地點的一句只是搶快，不是用長遠的角度，如萬一天候不好時候，更要保持天然氣氣源的穩定運送，這才是選址地點的重要考量。他也提到，當初高層突然公開喊出希望桃園觀塘的三接環差要在9月底通過，跟著又公開講要「三接換深澳電廠」，之前有關三接環差的內部討論，包括他在內的相關部會政務官與會，都沒有廣泛、充分討論的自由，只能說明與職掌相關的部分。

他說，這不是官員面對事情的態度，不應該把政務官當科長再用，當時應該能源轉型的高度在行政院內做更長遠宏觀的討論，不應該拘泥於細節打轉。

東海大學生科系副教授劉少倫表示，大潭藻礁礁體結構最好，附近記錄到24種珊瑚藻，有19種以前沒有看過，貿然開發會破壞當地的生態系。