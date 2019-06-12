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長期手麻聲音沙啞 小心頸椎長骨刺

2019-06-12 12:17聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

一名52歲的余姓男子長期手麻，加上一個多月前聲音突然沙啞，經醫師檢查後發現他因頸椎的骨刺及軟骨，壓迫頸椎神經及交感神經，才會造成手麻反射性疼痛及聲帶肌肉緊張、聲音沙啞。經過醫師施以「微創頸椎骨刺椎肩盤切除手術」，余姓男子開完刀後手不麻了，聲音也恢復了。

中國醫藥大學新竹附設醫院求診神經外科醫師江忠穎表示，透過X光片和核磁共振檢查，發現余姓男子第五、第六、第七節頸椎往後的骨刺及軟骨，壓迫到頸椎神經造成手麻反射性疼痛。而第五、第六、第七節頸椎往前的骨刺，壓迫到交感神經，造成聲帶肌肉緊張，而出現沙啞的聲音。

江忠穎指出，頸椎長骨刺有很多症狀，常見是手部麻痛、容易暈眩視力模糊，或出現心絞痛或是小中風的情況。頸椎骨刺也可能造成聲音沙啞，因為頸椎前方即是食道及氣管，還有支配喉部聲帶發音的神經，當骨刺嚴重到壓迫喉部交感神經鏈，很容易造成喉部肌肉緊張，發聲出問題。

江忠穎表示，久坐、久站不良的頸部姿勢，或長時間不當的施力會造成頸椎椎間盤壓力過大，進而造成椎間盤纖維環磨損及破裂，使得椎間盤突入脊椎管或椎孔。頸椎椎間盤突出可造成神經根病變和脊髓病變，嚴重時引起肌肉無力等症狀。

神經根病變症狀初期可藉由藥物治療，或配合復健及運動就能減輕症狀，但如果以上療法無效，可以考慮手術治療。江忠穎也建議，需要久站久坐的行業，每一小時要休息10分鐘，避免脊椎持續退化。

中國醫藥大學新竹附設醫院求診神經外科醫師江忠穎表示，久坐、久站不良的頸部姿勢，或...
中國醫藥大學新竹附設醫院求診神經外科醫師江忠穎表示，久坐、久站不良的頸部姿勢，或長時間不當的施力會造成頸椎椎間盤壓力過大，進而造成椎間盤纖維環磨損及破裂，使得椎間盤突入脊椎管或椎孔。記者陳斯穎／攝影
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醫師手術久坐

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