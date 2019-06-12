不只酒駕要擔心！ 睡眠呼吸中止症車禍率增2.47倍

2019-06-12 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



睡不好是愈來愈多民眾苦惱的問題，台灣約有5％的民眾罹患睡眠呼吸中止症，依照國外研究顯示，患有睡眠呼吸中止症的患者，出車禍的機率是一般人的2.47倍，且車禍死亡率也比一般人高，台北榮總胸腔部特約主治醫師蕭光明說，國內睡眠呼吸中止症的患者，有被低估的趨勢，國外曾發生過睡眠呼吸中止症患者發生交通意外事件，也呼籲政府正視。

日本JR列車先前發生過開過站事件，台灣先前也發生過類似交通安全問題。蕭光明說，多數睡眠呼吸中止症的患者沒有病勢感，認為只要一覺到天亮就等於一覺好眠，實際在睡眠過程中，枕邊人卻被吵得完全不能入睡，臨床上，常見枕邊人帶著先生或是太太就診。

蕭光明說，打鼾是睡眠呼吸中止症的其中一個症狀，但打鼾不代表就是睡眠呼吸中止症，不過若是嚴重打鼾到枕邊人必須要換房間才能入睡，十之八九是睡眠呼吸中止症惹得禍；睡眠呼吸中止症的定義為1小時中斷呼吸超過5次以上，若中斷超過30次以上就屬於重度患者，需要立即治療。

睡眠呼吸中止症國外的盛行率約為20％，等於每5個人就有1人，台灣粗估為5％，換算人數約為100多萬人，但他認為未被發掘的患者比粗估的更多。造成睡眠呼吸中止症的原因肥胖最高占71.8％、其次為帆咽區狹窄占63.2%以及舌頭肥大占42.1％，另外還有下頸後縮等因素。

蕭光明說，睡眠呼吸中止症對於生活的影響大，除了健康會受到影響，如容易罹患高血壓、心律不整、冠狀動脈疾病、腎病等，因為精神不濟也容易出車禍、工作能力下降、婚姻生活以及人際關係將大受影響。

他特別提到車禍率的問題，蕭光明說，台灣目前對於酒駕有嚴格的規定，如酒駕累犯者需上酒精鎖等，他認為患有睡眠呼吸中止症，且曾出過車禍的患者，也應該有所規範，希望政府能協助這群患者，也希望能對於這群患者在使用交通工具上要有所限制，因為根據統計，患有睡眠呼吸中止症的患者，出車禍的比例是一般人的2.47倍，且死亡率也比一般人高。

目前治療睡眠呼吸中止症，可以先從避免危險因子做起，像是有肥胖的患者可以先減肥，去除所有危險因子後，除了手術以外，也能透過配戴陽壓呼吸器獲得改善。