骨關節治療新趨勢 「骨科關節照護門診」有撇步

2019-06-12 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



「活力得中山脊椎外科醫院」骨科主任朱柏榮醫師指出，骨科關節整合性治療，從術前完整檢查、術中精準治療及術後積極復健訓練，成為治療的新趨勢。針對骨關節疾病對症下藥，該醫院目前特別成立「骨科關節照護門診」，可提供病患完整評估。

朱柏榮進一步指出，當民眾有關節不適問題時，會針對每位患者的症狀，由專業醫師進行一系列詳細檢查，並根據病情不同程度進行評估，能依每位病患的情況提供全面的解決方案。

他以一名28歲的男子患者為例，去年底因車禍左膝受傷並在外院接受手術，但術後膝關節一直覺得痛，膝蓋也伸不直，走路必須依賴助行器，沒法回到工作崗位，直到近日轉往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，經過術前完整的系列檢查，確認他十字韌帶嚴重沾黏，在清創粘黏組織後，術後膝蓋馬上能伸直，術後再輔以徒手物理治療加上強化核心肌群訓練，復原情況良好。

此外，由於患者因膝蓋痛不敢動，不能有效運動，左大腿肌肉也出現萎縮情況，因此在這次手術順利清創後，為確保患者的成功康復，在術後建議他接受徒手物理治療，加上「Huber 360多軸動態式電動平台訓練系統」，以強化核心肌群及達到肌耐力訓練目的。