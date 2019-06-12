患心臟衰竭者 成大醫院提醒別喝太多水

2019-06-12 11:49 中央社 台南12日電



成大醫院心臟血管外科醫師阮俊能今天表示，心臟衰竭病人平時要注意保養，不能多喝水，也要避免富含水量的水果。

阮俊能指出，心臟衰竭是心臟因某種致病機轉或併發症，導致舒張功能失調或收縮功能故障，無法提供足夠血量給腎臟、大腦等組織器官正常代謝的需要，造成這些器官功能發生問題。

心臟衰竭常見的特徵，多表現在骨骼肌、肺部及腎臟，容易肌肉疲勞，運動或休息時呼吸有困難，體內鹽分及水分堆積。

阮俊能表示，美國有500多萬人罹患心臟衰竭，2009年美國統計發現，每9名患者就有1人死於心臟衰竭；亞洲心臟衰竭盛行率介於1%至7%間。台灣20歲至60歲間每10萬人有88人患有心臟衰竭。引發心臟衰竭最常見的原因是冠狀動脈疾病及高血壓。

當心臟功能持續下降，出現肺積水、腹水、雙腿積水時，病人需住院控制病情，必要時以葉克膜或其他機械性儀器（人工心臟）做暫時性輔助，最後還是需要考慮心臟移植。

阮俊能說，在急性心臟衰竭、急性呼吸衰竭或急性心肺同時衰竭的病況下，葉克膜具有重要的角色。有些擴張性心肌病變患者需要心臟移植，等候期間也可能發生急性惡化，需緊急裝置葉克膜作為輔助治療。

阮俊能表示，心臟衰竭患者應注意平時的保養，尤其是水分的控制，不能多喝水，還要避免西瓜及葡萄等富含水量的水果。

另外，心臟衰竭的病人要適度運動，每天量體重和血壓，注意飲食，少鹽少油少糖，定期回診追蹤及服用藥物。