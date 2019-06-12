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給牠一個機會 感染「貓愛滋」不可怕

2019-06-12 10:52聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市八里公立動物之家日前接獲民眾通報，台65快速道路上有一隻貓受困於車流與水泥圍牆間，身體虛弱無法自行脫困，情況岌岌可危，動保員趕至現場救援將貓咪帶回動物之家治療，獸醫師檢診發現牠感染貓愛滋病，經調養後已恢復圓潤體態，而「歐米」在八里動物之家也遇見願意接納牠的主人，展開新的貓生。

新北市八里動物之家今年1月接獲民眾通報，前往台65快速道路新莊往板橋方向的高架橋救援貓咪，經獸醫檢查後，貓咪體態消瘦，脖子被塑膠環套住，左肩及右腋下更因遭橡皮筋纏繞，導致嚴重切割傷口感染，獸醫師立即為牠移除橡皮筋，並進行輸液治療控制感染情形，並取名為「歐米」。

但「歐米」右腋下的切割傷口卻無法完全復原，檢測後發現，牠在外頭流浪時已感染貓愛滋，雖然延長療程，「歐米」的傷口在獸醫積極治療下及逐漸熟悉環境，傷口在4個月後完全癒合。動保員也積極讓民眾瞭解貓愛滋並不可怕，也讓「歐米」順利找到願意接納牠的家庭。

貓免疫缺陷病毒（FIV），俗稱貓愛滋病，受到感染的貓會罹患貓後天免疫缺乏症候群。雖然稱為貓愛滋病，但與人類的愛滋病不同的是，貓愛滋病並非透過性行為傳染，主要是透過打架時、含病毒唾液經傷口傳染；另外，感染貓愛滋的死亡率，並沒有人類的愛滋病來得高，就算貓咪有貓愛滋，在不使用藥物的情況下，仍然能夠活至正常壽命。目前已有對抗貓愛滋病毒的疫苗。

動保處表示，「歐米」感染到的貓愛滋病不會傳染給人類，這個疾病主要是流浪貓之間傳播，透過唾液而傳染病毒，其中又以流浪公貓較易感染，但死亡率不如人類愛滋病那麼高，愛滋貓較適合獨貓家庭，或是有相關照護經驗的飼主，但也由於身體防護機制差，需要有更多耐心、細心去做好居家照顧。愛滋貓咪不可怕，只要給予舒適無壓力的生活環境，也可以像一般狗貓陪伴主人很久，希望民眾能給愛滋貓咪享受家庭溫暖的機會。

歐米體態圓潤許多，在動保員的努力下，終於找到願意接納牠的家庭。圖／新北市動保處提...
歐米體態圓潤許多，在動保員的努力下，終於找到願意接納牠的家庭。圖／新北市動保處提供
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愛滋病獸醫師貓咪

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