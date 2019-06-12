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【重磅快評】媽祖派白海豚來救大潭藻礁？

2019-06-12 10:48聯合報 主筆室

六月上旬是全球生態保育反省的熱季，接連地球環境日、世界海洋日，各國都有熱鬧的保育大戲登場。台灣沒缺陣，雲豹、石虎、獼猴、白海豚、台灣黑熊…陸續登場，都讓國人有相當程度的震撼。

陸續登場的瀕危物種，最讓蔡政府膽顫心驚的，或許是環境日中研院等研究團隊公布的一段影片，族群數量應不到六十隻的極度瀕危特有種台灣白海豚，竟然出現在中油第三天然氣接收站基地的大潭藻礁海域。不客氣的說，中油三接環評過關是蔡政府難看的橫柴入灶，若再來紅皮書極度瀕危的台灣白海豚，中油三接雖已開工，但還建得下去嗎？

新屋外海看見白海豚，對大潭藻礁風雨間遞送援手是好事，但值得高興嗎？顯然不。白海豚一直以為只出現在苗栗中港溪至濁水溪間的中台灣海域，為什麼桃園海域也現蹤？表示之前對白海豚的基本資料研究不足；若是先前即掌握棲息海域，環團何需和中油三接環評纏鬥這麼久？

雖然是極度瀕危物種，但一般人對白海豚的瞭解僅止於「媽祖魚」稱呼而已，媽祖過生日時牠會前來祝壽，之外對牠食性、棲息環境的瞭解非常有限。

國光石化案大致是分水嶺，之前對白海豚僅只有屬鯨豚類的粗淺認知，所以時任閣揆的吳敦義才有「鯨豚會轉彎」的名言；加以當時相關調查都由開發業主出錢做，學術界依業主指示做出調查結論，並不意外。

國光石化計畫撤銷後，前海生館館長方力行團隊有較徹底的基礎調查。為什麼白海豚只出現在中台灣海域？食源為何？何以短時間內族群數少了一半？研究團隊比對近幾年西台灣各漁港這時間魚獲，什麼魚種、數量變化，在大數據基礎下進一步分析。

研究發現中台灣特有魚種，近年數量確實明顯下滑，且下滑的曲線與白海豚數量呈正相關。進一步找原因，河口海岸地區的微生物、營養鹽有何變化？一連串深入追蹤後，發現問題出在河川上游入海的淡水因遭大幅截流，造成河川出海口鹹度變化，生物相隨之變異。

白海豚出現在大潭藻礁外海，什麼原因？是原始棲地，或中台灣原棲地已遭破壞？政府有科技部、教育部、海洋委員會相關建制，都沾得上邊，趕快找出原因，否則中油三接蓋得忐忑，離案風電究竟有什麼破壞，不能盲人騎瞎馬，一定要出現生物滅絕「慘案」才煞車嗎？

中華白海豚。彰化環盟／提供
中華白海豚。彰化環盟／提供
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海豚中油

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