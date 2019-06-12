在網咖看到這現象 失家少年覺悟了

2019-06-12 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ╱即時報導



「我浪費太多時間，只能趕快振作！」飽嘗餐風露宿、靠人施捨的苦，沉迷電動的失家少年阿國，竟在網咖對人生有了新體悟，透過中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）輔導和公益力量支持，半年來工作穩定，已成功自立。

但社會上還有更多失家少年需要幫助，擔任CCSA公益大使的光良便創作歌曲「少年」打氣，希望各界幫他們擁有未來。

阿國遭逢家庭變故，缺乏關愛，一度以街為家，靠路人施捨、在超商睡覺，輾轉被安置到CCSA自立宿舍，做過早餐店、粗工、網咖、飲料店，卻因沉迷手遊，作息紊亂常翹班，反覆失業，半年後搬離宿舍，政府停止補助，才體認已無退路。

阿國重回網咖改做大夜班，社工擔心又沉迷網路，沒想到網咖晚上最忙，服務鈴一響，阿國就得替客人泡麵、送茶點，根本沒閒著，「反而是看著人家整夜玩，自己累得真的覺悟了，很後悔以前浪費時間。」

CCSA代墊房租和接濟物資，阿國省吃儉用度過獨立生活第一個月，也發現其實沒那麼難，接著完全靠自己，現已撐過半年。他告訴社工會好好打拚，要考機車駕照、貸款買車，先有通勤能力，再探索人生道路。

社工說，阿國有骨氣，沒誤入歧途，能擺脫依賴補助，半年就自力更生，令人欣慰，也代表大眾的愛心沒有白費。

udn買東西購物中心和CCSA合作募集公益能量，幫助更多失家少年繼續就學、成功自立。分享愛心，現在就可以行動，活動網頁：

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