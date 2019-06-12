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中南部豪大雨特報 吳德榮：今晚起對流稍弱

2019-06-12 07:29聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局今晨對台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區發布特報，指有局部大雨或豪雨機率，中南部地區可能局部大雨。

氣象專家吳德榮在 「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今晨對流再增強，台灣海峽南部有回波接踵移入，伴隨閃電雷擊，中南部已有明顯降雨，今晚至明（13）天白天滯留鋒逐漸北移至北部近海，對流強度稍減弱，仍有明顯降雨，明晚起對流又會增強。

吳德榮說，昨天西半部有明顯降雨，中部山區雪嶺超過300毫米。昨晚對流稍減弱，今晨再增強。溫度方面，由於鋒後有些涼空氣，又有降雨蒸發吸熱的機制，北台灣氣溫又比昨晨下降約1度；北部氣溫約22至25度、中部23至27度、南部24至29度、東部22至29度。

他表示，今白天滯留鋒上對流增強，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…等劇烈天氣發生；今晚至明白天滯對流強度稍減弱，明晚至周五白天滯留鋒再由北向南移，對流再度增強，發生劇烈天氣的機率又提高。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六、日（15、16日）滯留鋒南移至巴士海峽，北台灣好轉；其他地區天氣亦較緩和，但仍有局部短暫陣雨的機率。下周一（17日）滯留鋒逐漸北移，幸好結構未及重組、雲層較鬆散，只有帶來局部陣雨的機率。下周二（18日）滯留鋒移至北部海面，中南部因在西南風迎風面，有局部陣雨；午後亦有對流發展的機率。

氣象局指出，今天（12日）鋒面仍在台灣上空，逐漸從中部移至南部，配合著西南氣流影響，各地仍容易有大雨或豪雨，尤其在西半部山區雨勢較明顯，出門一定要攜帶雨具，也盡量避免前往山區活動；溫度方面，各地低溫約23至25度，高溫約27至30度，感受會較舒適；提醒大家，這波鋒面滯留時間較長，配合西南氣流影響，容易出現短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，請留意氣象局發布的相關天氣訊息。

中央氣象局今晨對台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區發布特...
中央氣象局今晨對台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區發布特報，指有局部大雨或豪雨機率，中南部地區可能局部大雨。本報資料照片
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吳德榮氣象局

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