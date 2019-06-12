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等不到大團圓 台灣關界碑「三缺一」 指定重要古物

2019-06-12 03:07聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

鵝鑾鼻燈塔是台灣最南端燈塔，由清代台灣海關於1881年興建，落成後於燈塔周圍立四塊「台灣關界」碑，是台灣最南端的界碑。2016年起連續三年，每年發現一塊界碑，目前只差西南向界碑未找到。文化部本月公告將這三塊界碑指定為重要古物，文資局表示，希望能再找到第四塊界碑。

860年清廷簽訂北京條約後，台灣開放通商口岸，設台灣、淡水二處海關。東南角之鵝鑾海面多暗礁，往來帆舶常遇海難、或與原住民發生衝突。1867發生美國商船羅發號事件、1871年發生牡丹社事件，之後美國和日本要求清廷於鵝鑾鼻設立燈塔。

文資局指出，台灣關界碑便是是鵝鑾鼻燈塔創建時，由台灣海關所立，年代估計在1881年到1882年之間。這四塊界碑是清代台灣開港通商、燈塔興築等史事之重要實證，也是目前所知清代台灣海關管轄下唯一的燈塔界碑。

多年來，這四塊碑杳無蹤跡，只見於清代文獻「恆春縣誌」。文化資產局古物遺址組古物科專員楊善淵表示，2016年、2017年陸續在燈塔東北方50公尺處、東南方500公尺處發現兩塊刻有「台灣關界」字樣的石碑，文化部去年首次將這兩塊界碑指定為重要古物。

沒想到指定後，又發現第三塊台灣關界碑。文資局今年召開古物審議會議後，決定將上一次的指定作廢，將第三塊台灣關界碑加進來後，三塊界碑一起指定為重要古物，創下文化資產少見的「作廢再重新指定」的例子。

楊善淵透露，開會時委員亦曾討論，是否等找齊第四塊界碑，「大團圓」後再一起指定為重要古物。但委員最後還是決定「先找到先指定」，先以「三缺一」的方式，將台灣關界碑指定為重要古物。

鵝鑾鼻燈塔立有四塊「臺灣關界碑」，是台灣最南端的界碑，有三塊已被尋獲、最近被文化...
鵝鑾鼻燈塔立有四塊「臺灣關界碑」，是台灣最南端的界碑，有三塊已被尋獲、最近被文化部指定為重要古物。圖/文資局提供
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燈塔海關文化資產

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