大堀溪濫排汙泥危藻礁 10年來最怵目驚心

2019-06-12 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北報導



桃園大堀溪去年七月起遭黑心廠商濫排淤泥，河面呈現深黃色。 圖／環保署提供 分享 facebook

為保護藻礁生態，環保署與環團合作，長期檢測桃園市蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區等四個臨海鄉鎮的十一條溪水。環保署昨天召開記者會公布，環保署與檢警合力揪出一件「十年來最怵目驚心」的濫排案，桃園大堀溪遭非法工廠濫排汙泥，髒汙綿延兩百公尺，嚴重影響藻礁生態，全案已移送桃園地檢署偵辦。

一月送辦 上月水質變清

環保署環境督察總隊大隊長張乃仁昨天說，環團去年十月通報桃園大堀溪遭非法工廠濫排汙泥，環保署結合檢警埋伏三個月，發現該廠開挖地下水混合汙泥直接排入海，髒汙綿延兩百公尺，嚴重影響藻礁生態，透過空拍機蒐證，全案今年一月已移交桃園地檢署偵辦當中，將追回不法獲利數百萬元，並可依違反廢棄物清理法裁罰六萬元至二千萬元。

經檢警遏止後，最近大堀溪已變清澈。 圖／環保署提供 分享 facebook

張乃仁說，去年大堀溪淤泥濃厚程度，甚至蓋住岸邊消波塊，近出海口溪面也呈現深黃色，可見汙染嚴重；在阻止非法業者繼續排汙後，上月現勘後發現水質轉好，藻礁終於重新恢復生命力。

他說，該公司原是廢棄砂石場，去年七月復工，未取得廢棄物處理許可，非法收受其他單位的工業汙泥廢棄物；但廠內毫無汙染防治設備，僅設置傾倒貯坑，以怪手將汙泥混合地下水攪拌稀釋成泥漿水，「原汁原味」排放大堀溪，高濃度懸浮物質造成嚴重汙染。

諜對諜 扮賞鳥客蒐證

張乃仁說，這是他十年來看過最誇張、最怵目驚心、濃度最高的案件，稽查難度之大，也是過去少有，環保署蒐證人員甚至必須與業者諜對諜。因該廠地處偏僻且有人員巡邏，環保署苦無機會搜查，甚至一度假扮賞鳥人士在附近拍照，「後來衝進去過一次，但工廠人員瞬間撤退，查無證據。」

環保署跟保七總隊後來透過望遠鏡監看，並用無人機空拍蒐證，張乃仁說，當地有航空管制，只能用小型無人機，加上不能飛太高，很容易被發現，可說拚了老命在查。水質檢驗發現汙泥含有害重金屬，桃檢根據空拍照片申請搜索票，連兩天埋伏海邊，今年一月廿三日當場查獲卡車進場傾倒，人贓俱獲。

環保署與環團長期監控檢測桃園市四個臨海鄉鎮的十一條溪水，去年總共稽查超過四千次，每半年開一次檢討會議，希望能揪出不當排汙危害藻礁的不肖業者。