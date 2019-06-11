北市HPV疫苗接種率僅2成5 議員促「到校接種」

北市衛生局長黃世傑表示，HPV疫苗到院施打的涵蓋率確實較差，目前既然副作用較少了，會考慮明年起改到校施打。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國健署從去年底開始，全面補助107學年度國一女生免費接種HPV疫苗，不過相較於新北、苗栗、南投都是採「到校接種」，北市則是採「到院接種」的方式，至今接種率僅2成5。市議員羅智強質疑，到院接種不夠便民，北市府不能讓市民成了二等公民，建議應改為到校接種。

北市衛生局長黃世傑表示，HPV疫苗今年開始由政府採購，但過去陸續都有接獲不良反應，所以專家建議在醫院施打可以觀察，不過到院施打的涵蓋率確實較差，目前既然副作用較少了，會考慮明年起改到校接種。

新北衛生局表示，新北市一直都是到校接種，並搭配衛教等配套措施，截至11日止，已接種51校實際接種6,945人，接種率96.88%，涵蓋率52.61%。

新北市衛生局表示，新北市自99年起針對國7女生HPV疫苗接種計畫，有鑑於新北市幅員遼闊，採取入校園施打，每年接種率均超過95%，涵蓋率逐年增加，106年甚至高於90%。衛生局指出，除施打外，還會搭配接種服務配套措施，包括婦癌宣導、安全性行為及30歲以後子宮頸抹片的重要性。

根據北市衛生局規定，只要是設籍或就學雙北市的國一女生，攜帶同意書、接種紀錄卡及健保卡，即可自行選擇北市或新北就近的HPV疫苗合約醫療院所，免費接受HPV疫苗接種，目前北市特約醫療院所總計近150家，施打率約2成5。

羅智強表示，既然中央政府願意免費提供疫苗，目標就是提高接種比例，六都以外很多縣市都是到校施打，也許有民眾會質疑，感覺北市的青少年防治工作變成二等公民，連外縣市都比不過，建議應改為到校施打。

市議員簡舒培則認為，HPV疫苗是比較新的疫苗，到校施打雖然比較方便，但日本、台灣都曾發生過不良反應，再加上疫苗是否可以全面預防病毒還沒有定論，衛生局這部分應該要加強宣傳。

衛生局表示，今年會積極宣導，至於是否改到校接種，還需要學校及家長溝通、安排時程，才有執行的可能，會再召集專家學者開會評估。