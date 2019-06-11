在家裡枕頭下驚見「小紅蟲」 毒液恐使皮膚潰爛！

2019-06-11 21:45 聯合新聞網 綜合報導



一位媽媽在臉書《爆廢公社二館》發文求助，她在家中的枕頭下發現十隻紅色小蟲。圖擷自／爆廢公社二館 分享 facebook

一位媽媽在臉書《爆廢公社二館》發文求助，她在家中的枕頭下發現十隻紅色小蟲，由於無法確認是否有毒，也怕小孩被蟲弄到皮膚會受傷，因此PO網求救。網友指出這小紅蟲是荔枝椿象，不只有毒，還可能有另外四隻沒被發現。

荔枝椿象喜愛在夏季產卵，為台灣近年來的外來種害蟲，蟲卵雖不具毒性，但成蟲受驚嚇時分泌出的臭液卻對人體有毒，一不小心碰到可能會造成皮膚灼熱、潰爛，噴濺到眼睛甚至可能導致失明。而剛孵化的幼蟲喜歡群聚取食，等到再大一些就會向外擴散並分散取食。

因此有網友提醒原PO需防止小紅蟲越長越多，建議「這是荔枝椿象，趕快檢查家裡有沒有遺落的綠色的蛋，快要破掉會變褐色的，然後家裡被子衣服全部用肥皂水泡過、洗過、曬過」。除此之外，由於荔枝椿象通常會一次產下14顆卵，所以有不少網友反映「一次下蛋14顆排一起，看來還有四隻不知道在哪」、「還少了4隻趕快找一找」。

荔枝椿象原產自中國南方、東南亞及南亞，台灣於1999年首度在金門紀錄到荔枝椿象的入侵，2011年開始蔓延到本島並對作物造成嚴重危害。由於荔枝椿象會噴出具腐蝕性的毒液來防禦，因此在野外幾乎沒有生物敢捕食牠，唯一的天敵就只有平腹小蜂。

往年彰化的果樹經常因為荔枝椿象影響農收，甚至影響民眾生活，所以今年以物理及生物防治並行，生物防治方式由民眾收集卵片，再以卵片換取獎金，今年從每件獎勵3元提高至每件5元，至目前卵片收購已經近12萬片；生物防治則是透過釋放平腹小蜂，有效捕食荔枝椿象卵蟲，預計明年將可減少近千萬隻的成蟲。