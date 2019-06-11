用琴聲撫慰受刑人 張正傑跑遍12監獄演奏

2019-06-11 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



大提琴家張正傑自民國85年起，跑遍全台12所監獄演奏小提琴，昨日在屏東監獄進行演出，帶來貝多芬、京劇霸王別姬等曲目，希望藉由音樂的洗禮，抒解收容人失去自由的情緒，讓藝術與愛的力量在他們生命中種下一顆種子，而演奏結束時，張也特別邀請全場聽眾，希望將來大家能在外面聽他的音樂會。

張正傑說民國85年時，被電影「刺激1995」片中音樂影響受刑人感動，就引發一股熱血想到監獄去為收容人演奏。在時任法務部長馬英九、行政院文建會主委鄭淑敏支持下，到綠島監獄進行第一次演出，張回想當時綠島全關押重刑犯，因台下大哥雲集而感到相當緊張，當時綠島監獄沒有剛琴，還特別去募款籌措，但也就此開啟他的監獄音樂巡迴之旅，至今已跑遍全台12所監獄。

雖然一度因故中斷監獄演出，但4年前發生高雄監獄挾持事件，在友人勸說下，張正傑106年再度到高雄監獄演出，隔年到高雄女子監獄演出，獲得廣大迴響與好評，甚至有受刑人特別寫信道謝。這回張正傑首次到屏東監獄，也帶上美猴王朱陸豪、鋼琴家王乃，讓京劇與崑曲，和大提琴及鋼琴對話與受刑人分享。