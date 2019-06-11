塑膠微粒汙染瓶裝水 醫師建議自保這麼做

2019-06-11 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



瓶裝水中恐含有塑膠微粒，知名期刊「環境科學與技術」（Environmental Science and Technology）日前發表最新研究發現，從空氣、飲料、食物中攝食到的塑膠微粒，一位成人每年攝食量可達5萬顆，另，只喝瓶裝水的成人，每年恐攝食13萬顆的塑膠微粒，衛福部食藥署表示，目前國際尚未加驗瓶裝水的塑膠微粒含量，將持續監測國際規範。

塑膠製品大肆破壞環境，透過生物鏈，塑膠被分解為塑膠微粒，科學家發現塑膠微粒已汙染水源、食物，且人類經過攝食，塑膠微粒恐怕已入侵人體器官；根據研究顯示，食物在包裝或是產製過程中，都會受到塑膠微粒的汙染。

研究檢視食物、飲料中的塑膠微粒，其中「水」的數據較為齊全，瓶裝水與自來水相比，瓶裝水的塑膠微粒含量是自來水的22倍，如果一名成人一整年都只喝瓶裝水，將喝下13萬顆左右的塑膠微粒。

研究團隊提出警訊，目前科學界雖然尚未有明確的數據或是論文可以顯示塑膠微粒的危害，但是以如此龐大的數量，必定存有高度的風險，值得重視。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，目前國外包含歐盟、美國、日本等先進國家，尚未針對瓶裝水塑膠微粒做一監測，但是也認為這是一大警訊，會持續監測相關的國際規範，國內針對瓶裝水則是針對塑化劑溶出等有做一監控。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，塑膠微粒係指直徑在0.5公分以下，甚至肉眼看不見的塑膠顆粒，塑膠微粒被發現會吸附持久性有機汙染物，如多氯聯苯、戴奧辛等，屬於環境荷爾蒙等物質，會干擾人體的內分泌，除此之外還可能會吸附有毒的毒素。