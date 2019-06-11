影／雲林下禁令 廚餘露天瀝乾 夏天高溫怎麼辦？

2019-06-11 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



面對非洲豬瘟疫情，雲林縣首開先例禁廚餘養豬。受到禁令的影響，在虎尾清潔隊內，暫時堆置了幾個大鐵桶，每桶可以裝一噸的廚餘量，放置在戶外露天瀝乾水分，這些廚餘瀝乾後要送到周邊鄰近的化製廠做成肉骨粉回收再利用；但廚餘水分太高，瀝乾的過程中，黃色的廚餘水不斷從鐵桶底部流出，流入清潔隊的汙水處理系統，經過水質處理過後，才排入汙水下水道，這裡一天要處理周邊鄰近10個鄉鎮的廚餘量(包括虎尾)共16公噸。

虎尾鎮長丁學忠表示，化製廠能夠處理的量能有限，過去也曾經發生遇到化製廠機械故障維修，或者需要處理其他的業務，沒辦法處理一定的廚餘量，這些沒辦法處理的廚餘，就會一桶一桶囤積在虎尾清潔隊內；若隔天化製廠也不能多提供一倍的處理量，廚餘處理就會大塞車，環環相扣，一個關卡卡住，就會惡性循環，這是他最憂心的部分。