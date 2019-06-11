健保藥品支付制 產官學盼合理化

2019-06-11 18:59 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



健保支付藥品價格應更合理！衛福部健保署署長李伯璋11日表示，健保署透過「DET」制度調降藥品價格，卻有少數藥品不得不退出健保市場，例如百憂解及泰寧；考試院前考試委員胡幼圃建議，以藥價乘以藥量來計算，可落實藥品合理價格。

立法保障健保發展

為加速創新藥品納入健保，11日產官學界出席「健保藥品支付制度暨民眾用藥權益座談會」。中華民國全國商業總會副理事長許舒博表示，日前因眼疾就醫，不料因健保沒補助療程，共花費20萬，他感嘆，沒錢的人只能等全盲。因此他認為，健保未補助療程與藥品，需透過修法、增加預算等，推動健保永續經營。

立委陳曼麗表示，現行的健保藥品支付制度，仍有業者認為不符合期待，未來制定政策將融合各界的多元意見，盼國家政策的修改符合多數人的期待。她也承諾，在立法院休會期間會多花心力廣邀各界討論，於第8會期中盡速決定修法方向。

藥比糖果便宜？

李伯璋提到，健保於前年起收入已不敷支出，110年開始安全準備金將不足以填補財政缺口，屆時應調高保費。針對健保署自2013年起試辦「藥費支出目標制」，每年依超出藥費支出目標值額度作為藥價調整額度。但「百憂解」因從2.08元被砍到1.96元，可能倒貼的情況下退出台灣市場。

「每次聽到外界批評藥價比糖果便宜，心裡都不太舒服，」李伯璋說他來自醫界，過去也對藥價調整有意見，直到來健保署才知道藥價調整有基本公式，因為健保是採總額制，但去年的藥費與前年相比，就多了上百億，因此有些藥品勢必得調降。

鼓勵製藥發展

考試院前考試委員胡幼圃則提到，維護病人的用藥權利，健保合理支付藥品是基石，藥品安全品質與藥品療效則是翅膀，三者缺一不可。他建議，適當而合理的藥價應以藥價乘以藥量來定，以醫藥分類及臨床藥師落實合理用藥。他認為，政府應鼓勵我國製藥工業的發展，尤其是針對創新藥物。

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