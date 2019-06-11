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石虎棲地採友善耕作 每公頃獎勵2至3萬元

2019-06-11 18:27聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

苗栗縣議會上周二審查石虎保育自治條例草案未過關，超過83萬網友連署呼籲守護石虎棲地。行政院長蘇貞昌今天到苗栗縣通霄鎮視察石虎棲地，農委會林務局簡報指出，已規畫兩處「友善石虎生態服務給付措施」，在石虎棲地採友善耕作每公頃獎勵2至3萬元；也提供在地養禽戶修補籠舍補助，避免雞隻受到石虎侵害。

林務局本周召開跨部會會議，將針對已知石虎族群相對穩定的苗栗縣通霄鎮及南投縣中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」措施，在石虎棲地範圍內採友善農法耕作者，每公頃農地獎勵2到3萬元。各社區若配合進行石虎監測與棲地巡護，林務局也將依據石虎出現成果核發獎勵金。

林務局表示，過去淺山地區養禽戶多將石虎視為「害獸」，在地居民面對雞隻損失、友善農作成本較高且收穫較少等問題，林務局將針對養禽戶提供架設、修補籠舍補助；針對施行友善耕種的農戶，提供生態服務給付給予獎勵，讓農民保護石虎的勞務能被換算為實質收益。

林務局也盤點並公布石虎出沒熱點，將與交通部合作，針對鄰近國道、省道設置石虎友善的路殺防治設施；縣道、鄉道部分，將由地方政府研提改善計畫，由交通部及農委會補助辦理，預計今年底完成。

林務局去年與苗栗縣政府合作建置苗29縣道石虎友善通道與防撞護網，防治路殺，並多次監測到石虎利用這條地下通道安全過馬路，將可循此範例，繼續在其他路段建置友善設施。新增道路及工程部分，凡位於石虎棲地一公里以上道路、或一公頃以上開發案，皆將由農委會補助辦理生態調查，並需在規畫初期和施工階段即採取環境友善工法。

石虎。圖／林務局提供
石虎。圖／林務局提供
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石虎苗栗縣農委會

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