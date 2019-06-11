素的「未來漢堡」正夯！WILDWOOD點餐送薯條或洋蔥圈

2019-06-11 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



「未來漢堡」正夯！獲得《台北米其林指南》餐盤推薦的WILDWOOD原木燒烤餐廳，響應全球「綠食尚」，推出用Beyond Meat做成的未來漢堡，每份580元起，若點未來漢堡就附薄脆鹹香洋蔥圈或酥香綿密的炸薯條佐自製辣味番茄醬。

Beyond Meat是比爾蓋茲、多位商界名人及好萊塢明星李奧納多迪卡皮歐投資的公司歷時七年研發出的素食肉排，為百分之百植物蛋白質，豌豆是主要原料，再添加甜菜根、椰子油等呈現肉的口感及色澤，不僅富含蛋白質，還有人體所需的鐵質及胺基酸，營養程度不比牛肉排低。

WILDWOOD原木燒烤餐廳此次推出的未來漢堡，其中，Beyond Meat用的是龍眼木直火燒烤，使「肉質」嘗起來有獨特的煙燻炭香。再使用瑞士Gruyere cheese、切達起司，及醃黃瓜、墨西哥辣椒等食材，淋上酸香風味的特製醬汁，夾入自製牛奶麵包，不論外型或口味都與牛肉漢堡沒有兩樣，顛覆一般人對素食漢堡的想像。

WILDWOOD原木燒烤餐廳表示，即日起推出未來漢堡，凡是點未來漢堡的消費者，會同步附上薄脆鹹香的洋蔥圈或酥香綿密的炸薯條，佐自製辣味番茄醬，每份580元起。