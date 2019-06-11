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烏日豪雨致災 議員：必有人為因素應追查補漏

2019-06-11 17:59聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中白天豪雨不斷，大肚中和里聯外地下道也嚴重淹水無法通行。加上昨天發生霧峰青桐林步道塌陷造成長青學苑多名學員受傷，民進黨議員曾朝榮、李天生、江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡強調，極端氣候造成天災，市府的螺絲鬆了造成人禍，要求相關單位趕快補漏洞！

市長盧秀燕表示，市府當天已全面救援登步道的傷者並送醫救治，今天早上也分別由兩位副市長分別前往探視14位傷者；她重申，市府會全面檢視全市生態園區所有公共設施，預防所有可能因為蟲害、天災地變造成的災害。

議員張家銨今天在總質詢指出，今年5月20日烏日大雨造成嚴重淹水，市長也到現場關切，不過水利局在近中午才開抽水站熱機，張家銨認為淹水不一定是天災，有時是人禍造成，她要求水利局好好查明，調監視器看是否當天早上抽水站是否直到近中午才熱機準備抽水，確實針對問題解決，作為日後防災的參考。

張家銨提醒市府官員，防災首重預防，今天的豪雨後，大肚中和里聯外地下道也嚴重淹水無法通行，市府官員不能只批議員亂講！淹水災情，絕對有人為因素。她強烈要求市府檢視防災是否有漏洞，不要後知後覺！

針對霧峰青桐林生態園區發生木棧道塌陷事件，李天生要求市長主動關懷受傷長青學苑學員，全面檢視登山步道、公園遊戲場遊具設施安全，避免再度發生類似案件。

張家銨則舉例，望高寮觀景平台、木棧道也遭白蟻咬蝕，但從1月中旬會勘至今，只拉封鎖線，卻沒有進一步修復，到現在還是只有封鎖線，她到現場發現不少人拍婚紗，直接跨越封鎖線，險象環生。她舉例，萬一發生如霧峰北坑棧道民眾摔落事件，同樣是被白蟻侵蝕棧道、豪雨泡濕所致，民眾豈不冤枉？她要求相關局處盡速進行修復。觀光局長林筱琪表示會儘速了解處理。

蔡耀頡表示，台中市政府螺絲鬆了，發生登山步道塌陷，霧峰長青學院長者受困及受傷事件。他早在業務質詢時就提醒針對步道進行修繕及維護，但市府並沒有重視議員的質詢建議，導致憾事發生。

民進黨議員要求市府防災及時。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員要求市府防災及時。記者陳秋雲／攝影
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淹水豪雨生態園區

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