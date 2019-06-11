鼓舞罕病家庭 林昭亮音樂帶來力量

2019-06-11 17:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「用音樂帶給罕病家庭堅持下去的力量！」知名小提琴家林昭亮11日出席罕病之家活動，他時而高亢、時而沉穩的小提琴旋律讓罕病兒童陶醉在曼妙古典樂中，現場也有罕病童用鋼琴跟他合奏冥想曲，在鋼琴與小提琴交錯下譜出美好的旋律。林昭亮說，他希望用音樂，讓罕病家庭有更多力量克服難關。

音樂給病童帶來力量

現場先由林昭亮帶來3首提琴家克萊斯勒的曲子為活動揭開序幕。悠揚的提琴聲讓現場的聽眾沉浸在小提琴與鋼琴的樂聲中。接下來還邀請3位罕病患者分別帶來鋼琴與歌唱的表演，現場氣氛十分熱絡。

曾為罕病之家住戶的子婕帶來的是鋼琴曲《雲上太陽》，她表示，在15歲時發現脊椎因黏多醣症而壓迫到神經，必須從高雄遠赴台北治療，住宿變成很迫切的問題，而且她曾經進加護病房3天時間，媽媽不能陪伴在她身邊，還好有罕病之家讓媽媽可以入住，並安心照顧她。

家庭要互相陪伴

她治療完至今也快要碩士畢業，曾榮獲「總統教育獎」，希望未來能回罕病之家鼓勵其他病童。她感嘆父母親的照護工作是非常辛苦的，但只要不放棄，一起陪伴病友就是最大克服罕病難關的良藥。

8歲的澄澄則唱了一首《感謝》表達對曾幫助過她的人的愛。被問到表演會不會緊張，她笑說現在正在化療，打過一堆針了，所以現在什麼都不怕；15歲的喬喬曾經看過林昭亮的表演，今天跟他一起合奏冥想曲，她表示有夢想成真的感覺。

林昭亮受訪時說，在罕病之家的家庭都是因為要治療重大疾病，才會在這裡，所以他希望透過這次活動，用音樂讓身處異地的他們更快樂，才有更多力量面對病痛的挑戰。

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