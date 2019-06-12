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焦桐的最愛 木瓜牛乳經典台灣味

2019-06-12 00:00文／ 統一水果牛乳 提供

圖／統一水果牛乳 提供
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每個人心目中都有項食物，這種食物和自己許多的記憶連結在一起。焦桐八日於個人臉書《焦桐》(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395903693810757&id=100001734503001)，發表一篇文章。其中回憶過去他大專聯考再度落榜，面對炎炎夏日下送報的疲憊與對未來的茫然，都是倚靠一杯透涼、好喝的木瓜牛乳，讓當年無助、憤懣的他冷靜了下來，也開拓之後無限的可能。文章一出，也勾起許多網友對木瓜牛乳的種種回憶。

別小看木瓜牛乳，木瓜牛乳可算是臺灣人的飲料。焦桐內文中說明，除了有冰果店現打的木瓜牛乳，在臺灣夜市幾乎都看得見它的身影，甚至有許多標榜大王的木瓜牛乳店。透過奶泡的柔滑，木瓜的甜美，和兩者結合之後的香，濃，醇，綿，透露新鮮氣息，在在令人迷戀。如今木瓜牛乳已成為經典的臺灣味，難怪有木瓜牛乳攤商宣稱，一夜活動可以賣出2萬杯。，這都是臺灣人愛喝木瓜牛乳的證明。

圖／統一水果牛乳 提供
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對於木瓜牛乳的情感，焦桐也延續到自己的家人和學生。木瓜盛產時，他會打木瓜牛乳給女兒喝，現打現飲。如果是早上的課，看著學生邊上課邊胡亂啃麵包，他都會建議，既然都在便利商店買，可以再搭配一盒木瓜牛乳一起飲用。

為什麼木瓜和牛乳可以這麼匹配呢？焦桐也給予解答，儘管台灣有許多美味的水果，但其他水果和牛乳打在一起，草莓牛乳、芒果牛乳、香蕉牛乳、酪梨牛乳、水蜜桃牛乳等等，都不會像木瓜邂逅牛奶般適配。因為木瓜、牛奶都美味，兩者在一起有相乘的效果，木瓜和牛奶的結合，戀情深刻，柔滑，芳馥，奶香依偎著果味，彼此纏綿，互相發揚。這種對木瓜牛乳的想念，比青春歲月更值得焦桐回味。

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