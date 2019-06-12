台新銀舉辦「柯南展YBO貴賓之夜」偵探、理財寓教於樂 兒童會員好High！

2019-06-12 00:00 文／ 台新銀行 提供



台新銀行為YBO兒童會員舉辦柯南展貴賓之夜，除了有獨家包場的導覽參觀之外，更特別在魔術、行動劇中融入理財教育，希望培育孩子正確的理財觀念。 圖／台新銀行 提供 分享 facebook

由台新銀行贊助展出「 名偵探柯南科學搜查展」，本(6)月7日起正式在國立臺灣科學教育館展出；在端午連假中，台新銀行也特別在8日包場為YBO (Young Banker Officer)兒童會員獨家舉辦「名偵探柯南科學搜查展」貴賓之夜。逾200名報名參與的YBO兒童會員，觀賞專屬行動劇、魔術表演、偵探解謎及觀看展覽，度過一個精彩難忘的假期；透過有趣的劇情內容與魔術，台新銀行YBO兒童會員也了解記帳、理財複利的觀念，寓教於樂的活動安排獲得陪同家長的讚許。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，台新銀行持續深耕兒童理財教育，本次邀請YBO兒童會員與爸爸媽媽一起參加大家耳熟能詳的日本推理漫畫《名偵探柯南》主題展覽，藉由柯南行動劇加入儲蓄與YBO記帳本的概念，分享收支分配與記帳的重要性；魔術表演也讓小朋友學習不同理財工具可創造的利率與複利效果。整場活動提供YBO兒童會員專屬的觀展環境、VIP合照、解謎證書以及臺灣限定的破案禮物，更重要的是教導孩童們正確的理財觀念。台新銀行除了舉辦YBO兒童會員專屬的貴賓之夜活動，也推出贈送家庭會員「 名偵探柯南科學搜查展」門票活動。

史筱平指出，為鼓勵小朋友從小養成理財與記帳的習慣，台新銀行在2011年推出YBO兒童會員，特別針對18歲以下客戶推出專屬兒童帳戶YBO存摺、金融卡以及專屬權益，且為了因應客戶全家人理財的需求，台新銀行更創新打造家庭會員結合兒童會員機制，由專屬的理財專員為全家人的需求提供量身規劃服務，優質、貼心的服務帶動台新家庭會員數持續向上攀升。

台新銀行YBO兒童會員與家庭會員持續獲得國內、外專業機構多個獎項肯定，包括2018 PBI「全球最佳新世代產品推薦獎」、國家品牌玉山獎「最佳產品獎」、2019 The Digital Banker「最佳下一世代服務推薦獎」等，台新銀行致力讓服務符合客戶的個人化需求，稱職的扮演客戶智慧好夥伴的角色。