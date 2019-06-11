58歲高職補校生勤能補拙 考取建築製圖應用乙級證照

2019-06-11 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市中正高工進修部電腦繪圖科，今年有5人考取「建築製圖應用」乙級技術士證照，在畢業典禮上獲頒「證照獎」。58歲的學生郭長蒝分享歷程，也曾多次想放棄，最後受到師生鼓勵決定堅持到底，實踐活到老、學到老，他說還要再繼續升讀大學，未來以「考取建築師」為目標。

郭長蒝白天從事水電工程，晚上就讀中正高工進修部電腦繪圖科建築製圖組。他說，背誦乙級學科，對年紀大的自己有些困難；尤其準備術科測驗，利用電腦繪圖軟體，繪製複雜的施工圖，十分傷眼力，很多次都想要放棄，最後老師與同學們的鼓勵，才能堅持下來，勤能補拙。

「建築製圖應用」乙級檢定學習術科測驗有12套施工圖。郭長蒝說，剛開始接觸乙級術科題目時有點迷惘，覺得：這麼困難的施工圖我怎麼可能畫得出來呢？萌生退意。後來經過指導老師張永翔的仔細講解後，才慢慢有了信心，一步步的慢慢繪，終於能畫出一張完整的圖。