靠一台無人機 環保署揪「十年來最誇張」淤泥濫排案

2019-06-11 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



靠一台無人機，行政院環保署揪出「十年來最怵目驚心」的桃園淤泥濫排案。去年十月環保署接獲環團通報，桃園觀音海岸有黑心業者將淤泥直接沖到海裡，從工廠排放位置到出海口，整整綿延兩百公尺。但當地偏僻還有工廠人員巡邏，環保署難以進入稽查，最後透過無人機空拍蒐證，發現該工廠收受工業汙泥廢物，未經處理就混合地下水排至大堀溪，嚴重影響藻礁生態。初估不法獲利數百萬，已移交桃園地檢署偵辦當中。

環境督察總隊大隊長張乃仁今天表示，這是他十年來看過最誇張、最怵目驚心、濃度最高的案件，「沒想到現在還有人這樣幹」，稽查難度之高也是過去少有，前後三個月才人贓俱獲，終於阻止黑心廠商繼續破壞藻礁。

張乃仁說，一般來說淤泥都會經過沈澱池再排出，但查獲的協○公司原本是一家廢棄砂石場，去年七八月開始復工，但疑未取得廢棄物處理許可，收受含事業單位產出的工業汙泥廢棄物，完全沒有任何汙染防治設備，僅於場內設置汙泥傾倒貯坑，以怪手將汙泥混合地下水攪拌稀釋成泥漿水，「原汁原味」經由埋設管路繞流排放至大堀溪，長期排放高濃度懸浮物質造成附近海域嚴重污染。

環保署去年10月接獲通報「大堀溪附近海岸都是不正常的淤泥」，與桃園市政府環保局合作調查，發現位於大堀溪出海口的協○公司，廢水排放口附近有嚴重淤泥堆積現象。張乃仁說，但當地地處偏僻，出入口僅有一條約500公尺小路可達，沿途還有2至3個俗稱「小蜜蜂」的人員放哨，專案小組雖然想進去稽查，卻苦無機會，一度還假裝是賞鳥人士在拍攝候鳥照片，後來「環保局衝進去過一次，但工廠人員全部撤退，根本看不到作業方式，查不到證據」。

當地有小工寮，環保署一度想租用工寮就近蒐集證據，但當地居民有疑慮，最後環保署跟保七總隊透過望遠鏡遠遠觀測，也用無人機空拍蒐證。由於當地有航空管制，因此只能用小型無人機，飛行高度也有限制，不能飛太高，因此其實很容易被發現，可說「拚了老命在做」。