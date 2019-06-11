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降雨加境外移入威脅 雨後1周防登革熱關鍵

2019-06-11 16:18中央社 台北11日電

疾管署副署長莊人祥今天指出，國內近日沒新增本土登革熱病例，但境外移入病例數為近10年同期最高。近日又受天氣影響，降雨後一周為防治關鍵期。

高雄市日前出現本土登革熱群聚事件，衛生福利部疾病管制署統計，自6日迄今，沒有新增本土登革熱病例。今年截至目前累計16例本土病例，都居住高雄市，其中三民區群聚案累計15例（鼎金里14例、鼎西里1例）、前鎮區1例。

不過，莊人祥表示，今年境外移入病例迄今累計163例，90%以上個案感染地為東南亞國家，其中以印尼55例、越南33例、菲律賓20例為多，境外移入病例數為近10年同期最高。

根據疾管署監測資料顯示，近期台南市南區、高雄市鳳山區及苓雅區、屏東縣屏東市及東港鎮的誘卵桶陽性率超過60%，病媒蚊指數達警戒值且呈上升趨勢。

莊人祥指出，本周受滯留鋒面及西南氣流影響，各地均有降雨的機會，近期南部地區病媒蚊指數又上升，降雨後1周為登革熱防治關鍵期，民眾應掌握防疫時效，徹底清除孳生源，才能讓病媒蚊無處可藏。

降雨過後產生的積水容器，易成為病媒蚊孳生的溫床，疾管署提醒，應落實「巡、倒、清、刷」，民眾應仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，並將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器徹底清除。

若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運；留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置；使用中的儲水容器，務必刷洗並加蓋或加掛細網。

國際疫情方面，泰國、新加坡、馬爾地夫、柬埔寨及寮國登革熱疫情處高峰，越南、馬來西亞及印尼處於流行期，前述國家及菲律賓病例數皆高於近年同期。疾管署將以上各國、緬甸及斯里蘭卡共11國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

登革熱病媒蚊疫情

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