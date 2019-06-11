雨彈襲台小心登革熱 南部三縣市病媒蚊指數達警戒值

2019-06-11 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



梅雨鋒面報到，雨彈轟炸全台，各地都有淹水消息傳出。疾管署警告，近期台南市南區、高雄市鳳山區及苓雅區、屏東縣屏東市及東港鎮的誘卵桶陽性率超過60%，病媒蚊指數達警戒值，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，避免降雨過後產生的積水容器成為病媒蚊孳生的溫床。

疾管署統計，今年截至目前國內累計16例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區群聚案累計15例，個案以居住地劃分為鼎金里14例、鼎西里1例，另前鎮區1例為今年二月發生的散發個案；至於境外移入，上周新增8例境外移入病例，主要感染地為印尼及菲律賓，迄今累計163例，90%以上個案感染地為東南亞國家，境外移入病例數為近10年同期最高。

針對高雄三民區群聚事件，疾管署副署長莊人祥表示，自6月6日以來，無新增本土登革熱病例。假設本周再出現病例，就不排除已進入第二波疫情，但疫情失控與否仍須觀察兩項指標，首先是該疫情發現個案是否逐周減少，換句話說，該群聚第一周出現12例確診病例、第二周3人，若本周第三周確診少於3人，意味疫情仍在掌握中。

若第三周確診人數大於3人，也未必代表防治失效，要再進一步觀察，群聚事發後雙周總確診人數是否逐漸下降，也就是說，第一周加第二周共15人，若第二周及第三周確診病例數少於15人，地方衛生單位的登革熱防治仍有效，民眾無需特別擔心。