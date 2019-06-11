6月進腸病毒71型流行高峰 寶貝出現四異常注意

2019-06-11 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內腸病毒門急診就診人次持續攀升，預估6月進入流行高峰，近期國內腸病毒71型病毒檢出個案數及比率持續增加。小兒科醫師提醒，如發現嬰幼兒出現嗜睡、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送往醫院接受治療，避免演變成重症。

疾管署資料顯示，腸病毒疫情處流行期，上周國內門急診就診共計11,435人次，較前一週略升3.5%。上周新增18例感染腸病毒71型輕症個案，居住地以花蓮縣及台南市為多；今年累計89例腸病毒71型個案，以花蓮縣22例為多，其次為台東縣、宜蘭縣及桃園市各11例，高於2016至2018年同期。

國泰綜合醫院小兒科主治醫師王麗君表示，5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，是感染腸病毒71型高風險族群，感染腸病毒後也容易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症。照顧者若發現家中寶貝有腸病毒重症前兆病徵，應儘早發現快就醫。

此外，病毒也會透過產前母嬰垂直傳染、生產過程中接觸受病毒汙染的母體血液、產道分泌物、糞便等途徑傳染給新生兒，或出生後接觸腸病毒患者而感染腸病毒。提醒準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸。

疾管署副署長莊人祥表示，雖近4周腸病毒71型病毒檢出個案數及佔率持續增加，但近期國內社區檢出型別仍以克沙奇A型為多。目前腸病毒71型病毒為東部主要流行型別，所幸東部今年尚未傳出重症患者。目前預估7月進入暑假，孩童密切互動機會減少，腸病毒疫情有望開始降溫。