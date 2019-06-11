流感蠢蠢欲動 學生中標4周115件校園群聚

2019-06-11 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



雖然已經進入夏天，但國內流感疫情蠢蠢欲動，據疾管署統計，短短四周全台就有115件校園流感群聚，甚至有民眾表示，兒子就讀的國小四年級共六班，這兩周已經有四個班停課，還有學生得到B型流感，端午節跑去住院，嚇得媽媽們紛紛驚呼「怎麼都夏天了還有流感」、「嚇死人了，希望趕快放暑假」。

疾管署監測資料顯示，國內近4周社區流行病毒型別以B型為多，其次為H1N1。另近4周流感群聚案件檢出B型流感約占50%，以校園群聚115件為多。疾管署副署長莊人祥表示，今年B型流感病毒株出現變異，傳染力變強，因此國內會先從群體互動密集的校園開始流行。

但莊人祥進一步說明，近期流感併發重症新增個案仍以感染A型流感為主，上周急診就診病例百分比達11.2%，也尚未達流行閾值11.5%。上周國內類流感門急診總就診人次，已較前一週略降，雖急診就診人次上升，研判可能受連續假期門診休診影響，進一步分析急診人數僅1200人次，研判這波流感疫情仍屬低度流行。

莊人祥也提及，台灣位處亞熱帶地區，一年四季都有流感，2017年甚至爆發過嚴重H3N2夏季流感。流感感病毒在不同緯度地區都會各自有一套流行時間表，如緯度較高的美國，屬於溫帶國家，流感流行期就僅發生於冬季；近赤道地區則一年四季都會有流感流行期。台灣介在赤道與溫帶，所以流感既有冬季高峰特性，又四季都可能流行。