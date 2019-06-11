親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

包圍立法會、全港大罷工 香港「反送中」612對決

新型失智症研究引爆誤診隱憂？醫籲：別因此延誤治療

2019-06-11 15:35聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

國際研究團隊日前發表一種新型失智症LATE，症狀與阿茲海默症相似，但兩者堆積於大腦的蛋白完全不同。不過，此新研究發現也引起民眾對失智症誤診的隱憂。國內醫師提醒，新疾病發現有助找出新治療方法，但不等同推翻舊的治療方式，千萬別因此延誤治療而失去更多。

失智症的發生原因可能有一百多種，但最常見的原因是阿茲海默症，其占老年型失智症的六成、年輕型失智症的四成。其次才是血管型失智症，以及退化型的路易體失智症和額顳葉型失智症。

不過，國際期刊「大腦（Brain）」刊出一篇新研究，研究團隊發現新型失智症LATE，全名是「邊緣系統為主年齡相關TDP-43腦病變」，而過去學者可能將之與阿茲海默症搞混。LATE症狀與阿茲海默症類似，但前者和大腦TDP-43蛋白堆積有關，後者則是類澱粉與濤蛋白（Tau）沉積。不過二種失智症可同時存在。

LATE的發現引起關注，國際專家認為是近年最重大的研究成果，有助診斷更精確並進一步找出新治療方法。

然而，有國內外媒體以「誤診」為題，指出LATE的發現意味著有1/3患者被誤診阿茲海默症，恐怕動搖病人對治療的配合度，醫師也急跳腳。

長庚醫院失智症中心主任徐文俊說，目前臨床對阿茲海默症的診斷方式為排除法，也就是當患者記憶力不好，但排除腦瘤、腦出血、抽血檢查等問題後，仍找不到其他可能引發失智症的原因，就會被歸類為「疑似阿茲海默症」，這個診斷標準的正確率約為八成，另有二成難診斷且病因未知。

徐文俊解釋，臨床的確定診斷需經過病理切片或死亡解剖等，另外就是以生物標記方式，例如類澱粉正子攝影或血漿測試等方法，確認病人是否為阿茲海默症。但無論何種方法，目前在台灣都還沒有正式用於臨床。

徐文俊說，這二成難以診斷的失智症幾乎是80歲以上的老人家，而LATE的發現很可能就在這無法正確診斷的二成病因內。換句話說，年紀愈大且難以診斷的失智症病患，愈有可能是TDP-43沉積所致的LATE。

徐文俊表示，在LATE尚未被發現之前，學者將之視為阿茲海默症，卻也可能因此使得藥物臨床試驗屢屢失敗，而LATE的發現有助試驗更精確。

但徐文俊強調，當學者確定病名及治療範疇，才會整理出新的診斷標準供醫師遵循，所以LATE的發現尚未改變國際臨床診斷標準。也因此，仍在服用治療阿茲海默症藥物的病人並不需要換藥，延誤治療反而損失更大。

台北榮總老年精神科主任蔡佳芬也說，LATE的發現是一項研究結果，距離臨床有一點距離。而現在失智症治療的困境是，學者有很多研究成果，也逐步發展出檢驗試劑，但仍未有治療新藥能成功上市。

而在新藥成功前，舊療法並未被推翻。蔡佳芬呼籲，民眾還是要按醫囑治療，「別因延誤治療而失去更多。」但她也認為，分子醫學不斷往前突破，失智症成因愈來愈清晰，診斷系統及治療方法很可能因此改寫，只是還需要時間。

國際研究團隊日前發表一種新型失智症Late，症狀與阿茲海默症相似，但兩者堆積於大...
國際研究團隊日前發表一種新型失智症Late，症狀與阿茲海默症相似，但兩者堆積於大腦的蛋白完全不同。不過，此新研究發現也引起民眾對失智症誤診的隱憂。 圖／聯合報系資料照片
分享

失智症阿茲海默症誤診

相關新聞

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:26

來自丹麥——為歌劇藝術家而生的LinkedIn

2019-06-11 13:11

外國朋友傻問台灣便條紙為何「綁橡皮筋還香香的」？ 照片惹萬人笑爆

2019-06-11 12:00

吉園圃將停用 農委會：產銷履歷農產設專區優先拍賣

2019-06-11 11:42

58歲高職補校生勤能補拙 考取建築製圖應用乙級證照

2019-06-11 16:46

靠一台無人機 環保署揪「十年來最誇張」淤泥濫排案

2019-06-11 16:06

雨彈襲台小心登革熱 南部三縣市病媒蚊指數達警戒值

2019-06-11 15:56

6月進腸病毒71型流行高峰 寶貝出現四異常注意

2019-06-11 15:39

流感蠢蠢欲動 學生中標4周115件校園群聚

2019-06-11 15:37

靠著退貨發大財？最令人傻眼的十種網拍奧客行徑

2019-06-11 15:31

「申請如過五關」春遊補助 業者喊別再來

2019-06-11 14:42

腸病毒逾已進入流行期 以71型為大宗

2019-06-11 14:29

暴雨來襲 南投山區3天上看800毫米

2019-06-11 14:21

輻照食品是什麼？跟輻射污染食品有什麼不一樣？

2019-06-11 14:19

空汙吹哨者法扶 1人最高12萬

2019-06-11 14:18

忽冷忽熱傷腦筋 冷暖氣機來救援

2019-06-11 14:18

一株只留1顆又遇雨減半 瓜中之王被搶貨只能說抱歉

2019-06-11 14:05

嚴防溺水 海巡緊盯3處危險海域

2019-06-11 13:41

腸病毒 全國進入流行期

2019-06-11 13:35

吉園圃退場農委會加碼獎勵

2019-06-11 13:35

中油95不合格油品 求償至本月底截止

2019-06-11 13:35

棄置箱裡驗出病毒 越南「豬瘟粽」叩關

2019-06-11 13:35

預知夢！前一天夢到開出頭獎 隔天果然應驗

2019-06-11 13:00

減肥15公斤肚子瘦不下來 取出16公斤水瘤

2019-06-11 12:12

蛋蛋腫得像雞蛋 竟是肝硬化造成的

2019-06-11 12:06

鋒面南移 台南東區裕義路等路段淹大水

2019-06-11 12:00

食藥署稽查皮鹹蛋 「蘇丹色素」列必驗項目

2019-06-11 11:54

呂捷腦膜炎一度病危 醫：判斷關鍵在頸部僵硬壓痛

2019-06-11 11:52

夏季食物中毒頻傳 營養師教你如何保存食物

2019-06-11 11:45

空汙揭弊可申請法扶 最高扶助12萬元

2019-06-11 11:45

思覺失調症 醫：與遺傳、心理及社會環境有關

2019-06-11 11:43

暑假到 飯店、遊樂園看準商機辦活動

2019-06-11 11:17

南化區尖山橋面持續沉陷 今起全線封橋

2019-06-11 10:38

穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多

2019-06-11 09:22

連三天下雨洗去汙染物 全台空品良好

2019-06-11 04:51

小黑蚊叮…別亂抓 當心變蜂窩性組織炎

2019-06-11 00:15

北榮加強抗癌 引進硼中子治療

2019-06-10 23:45

健康你我他／手機交給小孩前 先體驗讀書樂趣

2019-06-10 23:44

暴露愛滋病毒前預防性投藥 不會納健保

2019-06-10 23:38
看更多

熱門文章

馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

2019-06-10 18:50

北台灣晨迎首波強降雨 全台雨量預測看這裡

2019-06-11 04:50

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

2019-06-10 21:32

暴雨炸高雄岡山 台19甲線橋下水淹半個輪胎深

2019-06-11 11:14

影／一晚就可飛過台灣海峽 秋行軍蟲讓宜蘭淪陷？

2019-06-11 11:43

7-ELEVEN歷年最大投資！砸12億只為讓CITY CAFÉ更好喝

2019-06-11 09:06

快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？

2019-06-10 21:12

清晨高雄大雨 氣象局對7縣市發布大雷雨訊息

2019-06-11 09:30

遊客餵牛警覺有異 揪出入侵台灣秋行軍蟲

2019-06-10 19:42

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-10 22:34

預知夢！前一天夢到開出頭獎 隔天果然應驗

2019-06-11 13:00

這是什麼神仙顏值？64歲「白娘子」趙雅芝和帥兒同框根本像姐弟

2019-06-11 10:04

婆婆私闖房間拿高價保養品給小姑 她欲討回竟被當面摔爛

2019-06-10 17:02

從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台

2019-06-11 01:02

痘痘一直沒好？因為你踩到4種地雷 難怪痘痘長不停

2019-06-10 18:24

馬印航空台北到札幌航線 8月起停飛

2019-06-10 17:37

每日星座運勢／巨蟹珍惜與家人團聚 有得財的機會

2019-06-11 00:00

【我見我思】李承毅／別人的女兒不是女兒？

2019-06-11 06:00

豪雨襲台 經濟部發布高雄台南彰化淹水警戒

2019-06-11 11:10

農委會：從大陸飄來秋行軍蟲 成災恐比禽流感麻煩

2019-06-10 21:36

吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨

2019-06-11 08:13

【女性臉譜】櫻桃子／前衛又自信的猶太同事

2019-06-11 06:00

呂捷腦膜炎一度病危 醫：判斷關鍵在頸部僵硬壓痛

2019-06-11 11:52

梅雨鋒面驟雨狂炸台南 永康部分積水路暫時封閉

2019-06-11 12:55

【家的形狀‧非典型的幸福】江佩津／我喜熊

2019-06-11 06:00

穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多

2019-06-11 09:22

高市大雨出現短暫淹水 韓國瑜：各單位進入待命狀態

2019-06-11 12:52

一個人賣票19年 蔡明亮的兩大悟

2019-06-11 11:47

可產兩千顆蛋、飛兩百公里 「秋行軍蟲比禽流感麻煩」

2019-06-10 22:02

女生皮膚黑黃也不怕 必擦這3色口紅、素顏擦也能一秒顯白

2019-06-10 22:16

因應豪雨威脅 經濟部今晚成立二級應變小組

2019-06-10 19:39

鋒面南移 台南東區裕義路等路段淹大水

2019-06-11 12:00

億萬富翁不是夢！「威力彩」今晚開獎 今年最高頭獎上看5.1億

2019-06-10 18:27

日本航空飛機餐評比 復興空廚3連霸

2019-06-10 21:31

IG打卡「珍珠凸餅冰淇淋」 文青甜點藏身台中第二市場

2019-06-10 18:40

酷航飛常酷促銷 東京首爾來回含稅4千、德國希臘1.6萬有找

2019-06-10 18:18

靠一台無人機 環保署揪「十年來最誇張」淤泥濫排案

2019-06-11 16:06

小黑蚊叮…別亂抓 當心變蜂窩性組織炎

2019-06-11 00:15

比長裙還火辣 蔡依林、桂綸鎂用深V褲裝穿出性感

2019-06-11 14:52

豪雨影響擴及20縣市 台中、南投升級大豪雨區

2019-06-11 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top