新型失智症研究引爆誤診隱憂？醫籲：別因此延誤治療

2019-06-11 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



國際研究團隊日前發表一種新型失智症LATE，症狀與阿茲海默症相似，但兩者堆積於大腦的蛋白完全不同。不過，此新研究發現也引起民眾對失智症誤診的隱憂。國內醫師提醒，新疾病發現有助找出新治療方法，但不等同推翻舊的治療方式，千萬別因此延誤治療而失去更多。

失智症的發生原因可能有一百多種，但最常見的原因是阿茲海默症，其占老年型失智症的六成、年輕型失智症的四成。其次才是血管型失智症，以及退化型的路易體失智症和額顳葉型失智症。

不過，國際期刊「大腦（Brain）」刊出一篇新研究，研究團隊發現新型失智症LATE，全名是「邊緣系統為主年齡相關TDP-43腦病變」，而過去學者可能將之與阿茲海默症搞混。LATE症狀與阿茲海默症類似，但前者和大腦TDP-43蛋白堆積有關，後者則是類澱粉與濤蛋白（Tau）沉積。不過二種失智症可同時存在。

LATE的發現引起關注，國際專家認為是近年最重大的研究成果，有助診斷更精確並進一步找出新治療方法。

然而，有國內外媒體以「誤診」為題，指出LATE的發現意味著有1/3患者被誤診阿茲海默症，恐怕動搖病人對治療的配合度，醫師也急跳腳。

長庚醫院失智症中心主任徐文俊說，目前臨床對阿茲海默症的診斷方式為排除法，也就是當患者記憶力不好，但排除腦瘤、腦出血、抽血檢查等問題後，仍找不到其他可能引發失智症的原因，就會被歸類為「疑似阿茲海默症」，這個診斷標準的正確率約為八成，另有二成難診斷且病因未知。

徐文俊解釋，臨床的確定診斷需經過病理切片或死亡解剖等，另外就是以生物標記方式，例如類澱粉正子攝影或血漿測試等方法，確認病人是否為阿茲海默症。但無論何種方法，目前在台灣都還沒有正式用於臨床。

徐文俊說，這二成難以診斷的失智症幾乎是80歲以上的老人家，而LATE的發現很可能就在這無法正確診斷的二成病因內。換句話說，年紀愈大且難以診斷的失智症病患，愈有可能是TDP-43沉積所致的LATE。

徐文俊表示，在LATE尚未被發現之前，學者將之視為阿茲海默症，卻也可能因此使得藥物臨床試驗屢屢失敗，而LATE的發現有助試驗更精確。

但徐文俊強調，當學者確定病名及治療範疇，才會整理出新的診斷標準供醫師遵循，所以LATE的發現尚未改變國際臨床診斷標準。也因此，仍在服用治療阿茲海默症藥物的病人並不需要換藥，延誤治療反而損失更大。

台北榮總老年精神科主任蔡佳芬也說，LATE的發現是一項研究結果，距離臨床有一點距離。而現在失智症治療的困境是，學者有很多研究成果，也逐步發展出檢驗試劑，但仍未有治療新藥能成功上市。