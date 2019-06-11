靠著退貨發大財？最令人傻眼的十種網拍奧客行徑

2019-06-11 15:31 聯合新聞網 文／網路溫度計



電商、網拍平台的選擇越來越多元，競爭激烈的業者，提供的服務也更快速便捷。聯合報記者王騰毅／攝影 分享 facebook

你當我是慈善事業？

電商、網拍平台的選擇越來越多元，競爭激烈的業者，提供的服務也更快速便捷。但這樣的風氣之下，也養成了許多「奧客」，各種貪小便宜、不負責任的消費行為，讓賣家相當頭痛！

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友分享最常遇見的網拍奧客類型，如果你也做過這些地雷行為，小心可能已經成為商家的黑名單了！

No.10 小問題也嫌東嫌西

在網路購物雖然方便又便宜，但缺點就是看不到實品。為了避免爭議，有些賣家會詳細說明貨品狀況，也會貼心提醒運送過程可能會有碰撞，無法接受就不要下標。

但還是有些人買了以後又不滿意，真的有瑕疵就算了，最誇張的是連外盒凹到都要抱怨，這樣誰受得了啊！

No.9 狂催買家快出貨

在網路上看中喜歡的商品，下標以後當然會希望快點收到，但未必每個網路賣家都有現貨能提供，有的是用預購的形式，其餘也會註明出貨會需要3-7個工作天不等。

但就會有奧客完全忽略商家的購物流程，瘋狂私訊賣家「到底出貨了沒」，拜託！人家不是只有你一個客人好嗎？

No.8 凹送贈品

明明商品也沒賣多少錢，卻還要凹送東西，是當賣家真的是來做功德？

之前就有網友在《爆怨公社》分享遇到的奇葩買家，只買了30元商品，卻向該網友要了其他婚禮小物，甚至問「能不能用送的東西換其它東西？」讓賣家超傻眼，最後索性不賣了！

No.7 把問問題當聊天

網路雖方便，但詐騙的案例也很多，購買之前做足功課、詢問清楚是應該的。但有些人小心過了頭，狂問各式各樣的問題，也讓賣家相當頭痛啊！真的跟商品有關的也就算了，最扯的是有人會拿在別的地方買的商品來問，或者開始身家調查「幾歲、賺多少、生意好嗎」人客啊你是不是搞錯了什麼，這是網拍APP，不是交友軟體！

No.6 下單後神隱 裝失憶還不付錢

問了一長串問題以後終於下標或跟賣家確定要買了，但開始詳細溝通交貨或購買細節，買家卻突然人間蒸發，或是彷彿失憶一樣不記得自己說要購買...是人格分裂了嗎？最扯的是有網友分享，自己遇過買家說自己手機被盜帳號，或是別人拿他手機去不小心按到了，有沒有這麼剛好啊...

No.5 用過商品還退貨

有些網購平台提供「7天內無條件退貨」的服務，也因此形成退貨歪風！日前有位網美在淘寶買了18件衣服，開心到西藏旅遊還拍照打卡，接著在7天內全部退回給商家，離譜行徑也引起公憤。最誇張的是現在還有「蹭穿族」、「互幫退貨群組」，靠著退貨發大財。

No.4 威脅要到臉書或媒體爆料

網拍有糾紛難免，但有些奧客不喜歡好好溝通，不管到底是誰理虧，動不動就威脅說要去爆料公社和媒體上爆料，或是跟消基會申訴...但若是爆料者自己理虧，反而會造成反效果，被討厭奧客的網友洗臉。

No.3 無故取消訂單

惡意棄單最讓賣家頭痛了！而且棄單理由百百種，「女友生氣了」、「家人生病最近沒錢」，日前還有一個讓賣家哭笑不得的「因為最近買了一頭鱷魚」，還認真的拍了家中的寵物給賣家看，讓網友笑翻！

No.2 可以算我免運嗎?

網路購物還有一個缺點，就是要負擔運費。因此許多賣家最常遇到的奧客類型，就是不管買多少錢都狂凹免運。有些商場會規定購買到399或499等符合成本的金額，就可以免運費。

但有不少網拍業者常在爆料公社或爆怨公社上分享，自己遇到客人買個100元的商品要凹免運，但光是運費就要60元，每個人都免運店家不但沒賺到錢，還要虧錢補貼運費，真當網拍是慈善事業啊？

No.1 商品到貨不取

這種奧客行徑可說是最天怒人怨的，有些買家喜歡用超商付款的形式下標，但賣家都已經幫你叫貨，包裝好還到超商寄貨，結果這些貨卻放在超商內超過七天沒人領！「不取貨」不但會讓賣家拿不到錢，包裝出貨完全做白工，尤其對超商店員來說更是困擾。每天整理一堆包裹就已經夠辛苦了，結果客人不來領還要處理退貨程序。也有在網拍倉儲打工過的網友分享，到貨不取會帶來可怕的連鎖效應，而且超不環保！因為包裝內的商品明細、包裝袋全都不能重複使用，只能拆下來丟掉！

只能提醒大家，下單前請先三思，千萬不要衝動購物啊！

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