腸病毒71型個案續增 疫情近4年新高

2019-06-11 16:08 中央社 台北11日電



腸病毒正流行，衛生福利部疾病管制署發現，近期國內腸病毒71型病毒檢出個案數持續增加，今年已累計89例71型個案，為近4年同期新高。5歲以下孩童為重症高危險群。

疾管署監測資料顯示，上週（6月2日至6月8日）國內門急診就診共計1萬1435人次，較前一週略升3.5%，處於流行期。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，近期國內社區檢出型別以克沙奇A型為多，但近4週腸病毒71型病毒檢出個案數及佔率持續增加，且為東部主要流行型別。

上週新增18例感染腸病毒71型輕症個案，居住地以花蓮縣及台南市為多。今年累計89例腸病毒71型個案，高於2016年至2018年同期，以花蓮縣（22例）為多，其次為台東縣、宜蘭縣及桃園市（各11例）；以輕症及散發病例為主。

國泰綜合醫院小兒科主治醫師王麗君下午在記者會表示，5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，感染腸病毒後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症。

王麗君說，如發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，要儘速送往醫院接受治療。

病毒也會透過產前母嬰垂直傳染、生產過程中接觸受病毒汙染的母體血液、產道分泌物、糞便等途徑傳染給新生兒，或出生後接觸腸病毒患者而感染腸病毒。

王麗君提醒，準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸。產前14天至分娩後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肌肋痛等症狀，或家中有其他幼童出現疑似腸病毒症狀，應主動告知醫師。

今年累計12例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（6例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。