腸病毒逾已進入流行期 以71型為大宗

2019-06-11 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾注意，腸病毒已進入流行期。衛福部疾病管制署上週公佈資料，包含花蓮等八縣市已超過該縣市流行閾值外，疾管署今天表示，目前全台腸病毒正處於流行期，近期以腸病毒71型病毒檢出個案數為多，並持續增加中。

據疾管署公佈監測資料顯示，上週6月2日至8日國內門急診共計1萬1435人次，較前一週1萬1007人次略升3.5%，皆已超過全台1萬500人次的流行閾值。近期國內社區檢出型別以克沙奇A型為多，惟近4週腸病毒71型病毒檢出個案數及佔率持續增加，且以東部地區為主要流行型別。

疾管署署長莊人祥表示，今年已累計12例腸病毒併發重症個案，以感染腸病毒71型為多（6例），其他分別為腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

而若以腸病毒71型輕症個案來說，上週則新增18例感染，居住地以花蓮縣及台南市為多；今年已累計89例腸病毒71型個案，高於前三年同期。

國泰醫院小兒科主治醫師王麗君表示，5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，感染腸病毒後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、肺炎、肢體麻痺等重症；民眾若發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍、嘔吐或心跳加快等病徵，可能是腸病毒重症前兆，請儘速送往醫院檢查並接受治療。