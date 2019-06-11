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一株只留1顆又遇雨減半 瓜中之王被搶貨只能說抱歉

2019-06-11 14:05聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣特有的壯圍鄉新世紀哈密瓜，原種傳說來自大陸新疆，是曾任是中國農村復興聯合委員會秘書長、教育部長的農業專家蔣彥士在60年代引進。

因壯圍的蘭陽溪河床，白天高熱，夜晚因河口而來海風吹拂，氣溫低冷，一冷一熱交替，有如吐魯番窪地，特殊的環境與天候，造就瓜果甜脆爽口，過程傳奇，品質極高，被譽稱是「瓜中之王」，取名「新世紀哈密瓜」。

「瓜中之王」培育要6個月，產期在6月初到6月底，過程不易，且一株瓜苗只留一顆最好的，灌注全部營養與照顧，珍貴難得，即使要大量推廣，限於環境、人力、技術與成本等，始終難成。

發展半世紀，壯圍鄉直到今年的新世紀哈密瓜農戶不過約30戶、面積僅有11公頃，以1公頃種1萬5千株瓜苗，1株1顆，11公頃，年產總量不過約16萬5千顆瓜，但今年生長期間又遇時晴時雨等惡劣天候，產量減半，只剩8萬顆。

因產量減半，壯圍鄉農會今天舉辦108年度瓜果評鑑品質競賽，哈密瓜項目但只有11個農戶參賽，評審結果，第1名林宏建、第2名江則維、第3名陳東源，甜度分別是17度、16.6度、16度，品質仍高，但不少瓜農都嘆：「早就預訂了，不夠賣啦！」

「新世紀哈密瓜被掃貨、搶買光了，消費者買不到，可能明年要更早些！」壯圍鄉農會總幹事陳玉華說，今年瓜果成長期間，天氣不佳，時晴時雨，瓜果8分熟時，更是天天下雨，加上使用非農藥資材，對抗病蟲害能力並不是很強，每顆不是都可以長得漂漂亮亮，品質雖維持，但產量減半。

瓜果太搶手了，詢問與訂購的電話接不完，但對買不到的，陳玉華只能說抱歉表示：「真是供不應求！」

陳玉華說，與農民研議，明年的新世紀哈密瓜產期調整，提早種植，延長產期，增加產能，希望能提供更多瓜果供消費者選購與品嘗。

壯圍鄉農會指出，新世紀哈密瓜質好價高，平均1顆重量約3.5到４台斤，每台斤售價約90元，頂級的可到120元，只是數量真的很有限，無法說有就有，買不到真的只能再等明年。

壯圍鄉農會今天舉辦108年度瓜果評鑑品質競賽，被譽稱是「瓜中之王」的「新世紀哈密...
壯圍鄉農會今天舉辦108年度瓜果評鑑品質競賽，被譽稱是「瓜中之王」的「新世紀哈密瓜」品質高很搶手。圖／宜蘭縣壯圍鄉農會提供
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壯圍鄉農會今天舉辦108年度瓜果評鑑品質競賽。圖／宜蘭縣壯圍鄉農會提供
壯圍鄉農會今天舉辦108年度瓜果評鑑品質競賽。圖／宜蘭縣壯圍鄉農會提供
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壯圍鄉農會今天舉辦108年度瓜果評鑑品質競賽，「新世紀哈密瓜」被譽稱是「瓜中之王...
壯圍鄉農會今天舉辦108年度瓜果評鑑品質競賽，「新世紀哈密瓜」被譽稱是「瓜中之王」。圖／宜蘭縣壯圍鄉農會提供
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宜蘭縣特有的壯圍鄉新世紀哈密瓜搶手，壯圍鄉農會總幹事陳玉華詢問與訂購的電話接不完...
宜蘭縣特有的壯圍鄉新世紀哈密瓜搶手，壯圍鄉農會總幹事陳玉華詢問與訂購的電話接不完，但對於買不到的，只能說抱歉表示：「真是供不應求！」記者羅建旺／攝影
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蘭陽溪農民

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