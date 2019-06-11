TikTok 推出全新#TikTokTravel活動

2019-06-11 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



全球行動短影音平台TikTok在全世界100個國家與地區發起#TikTokTravel旅遊活動，期激發用戶以全新、富有創意的方式捕捉並分享旅程中的精采時刻。全球站內挑戰賽將持續到6月30日，欲參加的創作者只要把自己的創意影片上傳到TikTok平台，並加上主題標籤#TikTokTravel，便有機會贏取大獎。

#TikTokTravel活動集結TikTok裡的各種精華，除站內挑戰賽外，主題曲「Summer」更是精選自TikTok Spotlight - 為發掘並支持獨立未簽約藝人所設置的創新音樂人計畫；此外，#TikTokTravel活動也應用了新上線的產品功能 - 影集（Photo Template）工具，可將靜止不動的照片集錦製作成動態輪播的影片內容。

承襲TikTok的精神，此#TikTokTravel活動更超越疆界、擁抱多樣性；TikTok讓人們能快速且輕鬆的用手機紀錄並分享生活中的重要瞬間，也越來越多人選擇在TikTok上展現真實的旅遊樣貌，目前TikTok上帶有#travel標籤的影片便有超過40萬支，總觀看次數超過17億，這些影片可能是創作者運用各種方式與自然景觀互動，或是經由品嘗街頭美食、嘗試獨特在地體驗等方式來感受各種不同的文化。

事實上，全球許多國家或地區的旅遊局已將TikTok視為可分享或挖掘旅遊內容的潛力平台，其中洛杉磯、杜拜、首爾、日本、越南、印尼和馬來西亞等不同國家或城市的旅遊局也在此活動期間加入TikTok，部分更陸續推出站內活動，包括：#ThisisJapan、#VisitSeoul、#ThisisDubai、#HelloDanang、#ColorfulMedan與#ExperiencePenang。

TikTok美國行銷總監Stefan Heinrich表示：「TikTok的全球影響力讓任何地區的人們得以用創意和獨特的方式展現心目中的在地精采。透過真實生活的影像紀錄，無論是紀錄自然景觀、食物、文化活動、景點或聲音，TikTok社群也能很自豪的分享自己生活中的特別之處。我們樂於看見我們的用戶透過在地的旅遊攻略對外展現當地的光榮與文化，我們也很興奮能為TikTok社群帶來可窺見世界的窗口，讓我們彼此感覺更靠近。」