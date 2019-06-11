棄置箱裡驗出病毒 越南「豬瘟粽」叩關

2019-06-11 13:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 程士華 ／台北報導



金門本周在岸際又發現2隻海漂豬屍，遭驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，圖為防疫人員處理情況。 圖／金門縣府提供 分享 facebook

國外非洲豬瘟疫情持續，海關近日也在端午節應景食品肉粽中驗出非洲豬瘟病毒。海關統計，6月至今海關又發現四件豬肉製品，經檢驗後確診非洲豬瘟病毒陽性反應，其中一件即是來自越南的肉粽，另外三件是來自中國大陸含豬肉成分食品。

該件豬瘟陽性越南肉粽被棄置在台中國際機場棄置箱遭查獲，製造日期不明，經檢驗確診非洲豬瘟的日期為本月4日。海關說明，在棄置箱發現的案例，多半是旅客在入關前主動丟棄，未必有流入市面風險。

另外三件來自中國大陸的確診案件，輸入地皆來為浙江省，二件是在台北港檢疫站棄置箱發現的「海宏妹妹」鱈魚餅及「金恩」香酥肉，另一件是在台北松山機場棄置箱查獲的「老傅記」紅糖小酥餅，上述三件點心食品都含有豬肉成分，本月5日確診非洲豬瘟病毒陽性。

除了通關時發現含豬肉製品，6月至今也傳出四起金門海漂豬案件，其中兩例確診非洲豬瘟，海漂豬檢出非洲豬瘟陽性案例至今已達10例，已暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣本島及其他離島。

海關表示，依據《動物傳染病防治條例》，自近三年曾發生非洲豬瘟地區攜帶豬肉類產品入境者，可罰20萬元以上罰鍰，最高可重罰100萬元，今年6月已有15案旅客違規挨罰20萬元以上，另還有29案裁罰金額在3萬元以內。