減肥15公斤肚子瘦不下來 取出16公斤水瘤
減肥僅肚子沒瘦，當心肚裡長瘤。一名28歲輕熟女從98公斤開始減重，半年甩去15公斤。不過，四肢與臉蛋都瘦了，依然大腹便便；就醫檢查後才知道是輸卵管長了40公分、重達16公斤的大水瘤。
國泰醫院婦產科主治醫師陳俐瑾表示，水瘤在醫學上稱為囊腫，輸卵管囊腫是胚胎期穆勒氏管的遺跡，約有3-7%的婦女會出現；大多數的患者沒有外顯症狀，且囊腫會自行消失，只有少數人會演變成輸卵管、卵巢扭轉，或是影響輸卵管抓取卵子的功能而不孕。
陳俐瑾表示，文獻報告顯示，一般女性患者的囊腫大小在1-8公分左右，很少超過30公分，更不曾見過像這名女性個案，囊腫大到40公分卻未出現腹痛、便秘、水腎等症狀。
陳俐瑾表示，在治療方面，由於輸卵管囊腫是子宮附屬器囊腫的一種，因此較小的囊腫並不需要手術切除，只要密切觀察即可；如果生長速度快，就要考慮手術治療。值得一提的是，輸卵管囊腫與卵巢囊腫經常不好區分，因此術前可經由超音波、血液腫瘤標記輔助判斷。
要避免把小水瘤養成大水瘤、拖到必須使用大傷口手術處理，陳俐瑾表示，平時應多注意身形變化，一旦腹圍異常腫大，甚至合併腹痛、腰痠、解便不順等症狀，就要懷疑可能有婦科腫瘤。
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