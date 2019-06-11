減肥15公斤肚子瘦不下來 取出16公斤水瘤

2019-06-11 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



減肥僅肚子沒瘦，當心肚裡長瘤。一名28歲輕熟女從98公斤開始減重，半年甩去15公斤。不過，四肢與臉蛋都瘦了，依然大腹便便；就醫檢查後才知道是輸卵管長了40公分、重達16公斤的大水瘤。

國泰醫院婦產科主治醫師陳俐瑾表示，水瘤在醫學上稱為囊腫，輸卵管囊腫是胚胎期穆勒氏管的遺跡，約有3-7%的婦女會出現；大多數的患者沒有外顯症狀，且囊腫會自行消失，只有少數人會演變成輸卵管、卵巢扭轉，或是影響輸卵管抓取卵子的功能而不孕。

陳俐瑾表示，文獻報告顯示，一般女性患者的囊腫大小在1-8公分左右，很少超過30公分，更不曾見過像這名女性個案，囊腫大到40公分卻未出現腹痛、便秘、水腎等症狀。

陳俐瑾表示，在治療方面，由於輸卵管囊腫是子宮附屬器囊腫的一種，因此較小的囊腫並不需要手術切除，只要密切觀察即可；如果生長速度快，就要考慮手術治療。值得一提的是，輸卵管囊腫與卵巢囊腫經常不好區分，因此術前可經由超音波、血液腫瘤標記輔助判斷。