防消化不良 嬰幼兒罐頭擬禁用醯胺化果膠

2019-06-11 12:15 中央社 台北11日電



食藥署宣布，替食品增稠、乳化的果膠、豆膠及環狀糊精類食品將從食品原料改為食品添加物，並限制嬰幼兒罐頭食品不得使用醯胺化果膠，以免寶寶消化不良，預計明年7月1日上路。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」草案，明訂果膠、關華豆膠、刺槐豆膠及α、β、γ-環狀糊精將納入食品添加物管理，並訂定使用範圍及限量。

食藥署食品組副組長魏任廷受訪時表示，果膠、關華豆膠、刺槐豆膠及α、β、γ-環狀糊精大多是從天然植物中萃取出來的物質，用來作為食品黏稠劑、乳化劑或品質改良劑，製作果醬、果汁、飲料、泡麵等食品時都經常用到，目前以一般食品原料管理，也沒有使用限量規定。

魏任廷說，食藥署檢討相關法規，發現國際間大多將果膠、豆膠、環狀糊精等物質列為食品添加物管理，經專家會議討論決議跟進國際作法，改以食品添加物管理，未來業者生產前都須向食藥署申請查驗登記，食品業者也須遵守相關使用範圍及限量。

魏任廷說，根據草案規定，果膠雖然可用於各種食品當中，但嬰幼兒罐頭食品不得使用醯胺化果膠，以免嬰幼兒不良消化；此外，未來β-環狀糊精僅能用於口香糖、泡泡糖、速食麵、調味飲料，以及薯(藷)類、麵粉或澱粉為原料的零食，並訂有一定限量。

魏任廷指出，這項草案將進行60天預告評論期，蒐集各界意見，新制預計明年7月1日上路，未來一旦有業者違反食品添加物使用範圍及限量規範，將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。