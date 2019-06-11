蛋蛋腫得像雞蛋 竟是肝硬化造成的

2019-06-11 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



年約40歲的蔡姓男子近2個月來，蛋蛋腫得像顆雞蛋，有時腳都無法併攏，赴泌尿科就診。醫師直覺認為是「腹水」引起，他想起近期啤酒肚莫名愈來愈大，腳也有嚴重水腫，本來可以穿的皮鞋也都套不進去，轉診後，竟然是肝硬化，腹腔滿滿都是腹水。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初說，該名患者的肝臟表面明顯凹凸不平，是肝硬化的明顯表現，肝硬化在初期時，症狀不明顯，直到進入中期、末期，才會開始出現疲倦、變瘦、食欲不振、黃疸、茶色尿，其中產生腹水也是一大症狀之一。

康本初解釋，肝硬化會產生腹水，主要是肝硬化後產生門脈壓力，隨著病情惡化，腹壓也會提高，腹水也會增加，初期腹部會愈來愈大，常被誤認是啤酒肚，或是飲食過度等，接著就會造成陰囊腫大、下肢水腫、疝氣等。

不僅外觀不好看，也會影響消化道，甚至會出現細菌感染等風險，康本初表示，其實除了肝硬化以外，感染、腫瘤、心臟、腎臟病等，都可能會產生腹水。

治療肝硬化，必須要先找出原因，像是酗酒或是有無慢性肝炎等，應儘速接受治療並定期追蹤各項肝臟功能，可減緩肝硬化惡化的程度，嚴重肝硬化甚至有須肝臟移植的可能。倘肝硬化已併發腹水，飲食上要控制鹽分攝取，配合利尿劑幫助水分排出，必要時進行引流。若已引起感染，還需抗生素治療。