鋒面南移 台南東區裕義路等路段淹大水

2019-06-11 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



鋒面南移，台南市區下大雨，東區裕義路段低漥地區淹大水，警方暫時封閉，由於水深及膝，員警提醒東區往來仁德區車輛改道而行。

市警一分局說，除了裕義路淹水嚴重外，太子路往裕義路段積水，部分機車熄火拋錨，騎士只能推著前行，附近交通也因大雨交通大亂，請汽機車駕駛人減速慢行。