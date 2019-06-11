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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

鋒面南移 台南東區裕義路等路段淹大水

2019-06-11 12:00聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

鋒面南移，台南市區下大雨，東區裕義路段低漥地區淹大水，警方暫時封閉，由於水深及膝，員警提醒東區往來仁德區車輛改道而行。

市警一分局說，除了裕義路淹水嚴重外，太子路往裕義路段積水，部分機車熄火拋錨，騎士只能推著前行，附近交通也因大雨交通大亂，請汽機車駕駛人減速慢行。

另外 ，長榮，林森路及四維地下道也出現積水情形，車輛還能通行，警方提醒駕駛人地下道如淹大水，千萬不要冒險強行通過。

台南市東區太子路，裕義路淹大水。記者黃宣翰/攝影
台南市東區太子路，裕義路淹大水。記者黃宣翰/攝影
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台南市東區太子路，裕義路淹大水。記者黃宣翰/攝影
台南市東區太子路，裕義路淹大水。記者黃宣翰/攝影
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台南市東區裕義路淹大水。記者黃宣翰/攝影
台南市東區裕義路淹大水。記者黃宣翰/攝影
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淹水

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