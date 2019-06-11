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夏季食物中毒頻傳 營養師教你如何保存食物

2019-06-11 11:45聯合報 記者江良誠╱即時報導

夏季來臨，高溫濕熱導致食物中毒案件頻傳，除了食物保存問題之外，也可能是購買習慣不良導致，衛福部南投醫院營養師陳家祺列出4點食物保存方法，讓民眾在悶熱的夏天能夠吃的健康。

陳佳祺說，食物不當保存，會造成微生物繁殖，導致食品受微生物作用分解而失去可食性之過程，即為食物腐敗變質。食物腐敗後會產酸或產氣；而蛋白質食品如火腿、雞肉、鵝肉等菌數達107cfu/g（每公克樣品中含有的細菌菌落總數時），會在表面形成黏液狀；而蔬果等食品則會因微生物作用造成組織軟化而變敗。將變質的食物吃下肚後可能會出現腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等症狀。

除了選擇環境衛生安全、品質有保障的優良店家外，購買食物後應如何保存呢？陳佳祺建議：

1.採買時注意購買順序，應先購買蔬果或乾貨等常溫食材，再購買生鮮肉品或煮熟的小菜，若為冷藏或冷凍的食材如鮮奶或海鮮，建議攜帶保冷袋保存。

2.食材購買後應儘速放入冰箱中冷凍或冷藏，建議食物分裝成小盒並做好分類管理，上層放熟食下層放生食，避免生熟食交叉汙染。切勿將冰箱當成儲存櫃，以不超過七分滿為原則，另外應監控冰箱溫度，冷藏應介於0-7℃，冷凍應小於-18℃。要注意的是冷凍食材雖可保存較久，但也是有期限的，而非無限期保存。

3.避免放置食物於危險溫度帶:食物在7-60℃之間稱為危險溫度帶，因為許多細菌在此溫度帶會速生長繁殖。一般而言，食品加熱溫度需超過70℃，細菌才易被消滅。建議食品調製後勿於室溫下放置超過2小時，夏天時（室溫超過32℃）勿放置超過1小時。

4.餐點若未食用完畢，應適當熱藏大於60℃、冷藏小於7℃，復熱應確保中心溫度大於75℃，減少微生物滋生而造成食物腐敗。但最佳方法為烹煮時不過量，可當餐食用完最好，減少食物反覆加熱的頻率，不僅流失營養也增加食物變質腐敗的風險。

南投縣最近接連發生臭豆腐、鵝肉攤食物中毒，營養師提醒民眾食物要妥善保存。圖／翻攝...
南投縣最近接連發生臭豆腐、鵝肉攤食物中毒，營養師提醒民眾食物要妥善保存。圖／翻攝臉書南投人聊天室
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