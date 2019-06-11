空汙揭弊可申請法扶 最高扶助12萬元

2019-06-11 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



環保署去年8月在空氣汙染防制法增訂第95條，鼓勵公私場所內部員工檢舉不法，相關配套「公私場所違反空氣污染防制法行為揭弊者法律扶助辦法」昨天公告，希望提供揭弊者相關法律協助，律師服務酬金、裁判費等皆可申請，若進入民事訴訟，個人最高可扶助新台幣12萬元。

該辦法共16條，明訂法律扶助範圍，包括法令諮詢及法律文件撰擬的律師服務酬金。法令諮詢，每次最高扶助3千元，全案最高扶助1萬元；法律文件撰擬，每件最高扶助1萬元，全案最高扶助3萬元。

律師代理酬金之扶助標準方面，民事訴訟程序，個別申請者，每一審最高扶助5萬元，全案最高扶助12萬元；共同申請者，每一審最高扶助10萬元，全案最高扶助30萬元。

申請保全程序者，全案最高扶助3萬元。申請督促程序者，全案最高扶助1萬元。申請強制執行程序者，全案最高扶助4萬元。

裁判費扶助標準方面，民事訴訟程序，每一審最高扶助1萬元，全案最高扶助2萬元。保全程序、督促程序及強制執行程序，每一案最高扶助5千元，全案最高扶助2萬元。

辦法也訂有資力之限制，以妥善利用扶助資源。辦法並規定，執行機關為直轄市、縣市主管機關，經費由各級主管機關自空氣汙染防制基金中支應。