思覺失調症 醫：與遺傳、心理及社會環境有關

2019-06-11 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



25歲的張小姐原本求學路順利，卻在大三那年出現了人生的轉捩點，她開始出現幻聽及妄想症狀，這些感覺影響了她的情緒與注意力，進而影響學業，所幸家人帶她就醫治療後，張小姐的病情明顯獲得改善，但她認為自己好了且吃藥會造成身體僵硬，便中途擅自停藥，導致病情復發數次，因此中斷學業。最後在醫療團隊的鼓勵下，張小姐慢慢理解自己得了「思覺失調症」，她重拾小時候彈琴的樂趣，也嘗試去報考殘障特考，旁聽音樂系的課程，希望能再找回自己的人生。

台大醫院新竹分院精神醫學部醫師余正元表示，大腦是全身最精密、最複雜的器官，舉凡感覺、動作、思考、睡眠等，都是透過大腦細胞彼此協調，才能發揮正常的功能，而大腦細胞之間的聯繫，則需要許多神經傳導物質來調節。

當這些化學物質「失調」了，人的「思考」和「感覺」就可能變得異常，出現奇怪的想法或是異樣的感覺。簡單來說，可以把「思覺失調症」想像成大腦的內分泌失調。

思覺失調症病患可能出現妄想、幻聽症狀，如覺得被監視、被跟蹤、看到別人在交談就覺得是在講自己的事，獨處時聽到說話的聲音，這些聲音可能來自一人或多人、可能熟識或陌生、可能清楚或模糊。其他症狀還包括雜亂無章的語言、混亂或僵直的動作，及表情淡漠、社交退縮、缺乏行為動機等。

余正元指出，病患在症狀嚴重的階段，需要藥物治療，精神科醫師會針對病人個別的狀況，如年齡、性別、症狀型態等因素，選擇最適合的藥物，近年來，也有施打長效針劑的治療模式可供選擇。

余正元解釋，隨著藥物研發技術的進步，藥物治療的副作用也隨之減少，大部分的副作用，如嗜睡、體重增加、肢體僵硬或坐立不安等，也有機會透過劑量或服用頻率的調整，或併用其他抗副作用的藥物來改善。

當精神症狀漸趨穩定，除了繼續維持藥物治療，也需要併入心理治療以及精神復健，並透過生活及職業功能的復健，持續提升病患的人際互動、社交技巧、生活適應，也有機會協助病患熟習特定的技藝，回歸社區生活。

「思覺失調症與遺傳有關嗎？」余正元指出，目前沒有單一原因可以解釋為什麼會發病。研究發現，有思覺失調症家族病史的人，親等愈近，發病機會愈大，但即便是同卵雙胞胎，一人罹病，另一人也只有約一半的機率會發病，因此基因遺傳並不能解釋全部的病因。